是否參選2020總統 吳敦義：慎重考慮

（中央社記者游凱翔台北20日電）中國國民黨主席吳敦義今天接受訪問，針對是否參選2020總統表示，會慎重考慮。他也說，身為國民黨主席，會依據品德、操守、能力及經驗，考量黨內適合人選。

吳敦義中午接受Yahoo TV「鄉民大會」專訪，由藝人郭子乾扮演高雄市長韓國瑜進行訪問、快問快答，吳敦義妻子蔡令怡、國民黨發言人歐陽龍陪同。

是否參選2020總統，吳敦義一開始說：「現在還沒有決定，在適當時機才會決定。」但在快問快答部分，他則說：「會慎重考慮。」節目最後郭子乾詢問，對自己是否有信心，吳敦義回應：「對國民黨有信心。」

吳敦義表示，他身為國民黨主席，會依據品德、操守、能力及經驗，考量黨內最適合的人選。至於何時才能確定國民黨人選，他說，依據慣例，不能太早也不會太晚，會在最適當的時機產生。

扮演韓國瑜的郭子乾詢問吳敦義為何欣賞韓國瑜。吳敦義回應，台北農產公司的果菜來自雲林、嘉義、台南及高雄等，供應台北的消費者，韓國瑜擔任台北農產公司總經理時平衡供需，使消費者及農民都能雙蒙其利，既不會讓菜價太貴，也不會太過便宜。

快問快答部分，問到前立法院長王金平、前總統馬英九、前新北市長朱立倫及韓國瑜掉到水裡要先救誰，吳敦義說，通通都救，一個都不能少。

最討厭或最喜歡的媒體，吳敦義說，沒有討厭過，因為媒體會報喜事，也會報導黨內該改進的地方，要懷感恩心。

至於最敬佩的5個人，吳敦義表示，分別是前總統蔣經國、前總統府資政孫運璿、前總統府資政李國鼎、台積電創辦人張忠謀、鴻海董事長郭台銘；只要對國家、產業、藝術、文化有重大貢獻者，他都要尊敬。（編輯：謝佳珍）1080220