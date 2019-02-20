準備參選2020總統 張善政：兒子最反對

（中央社記者江佩凌台北20日電）前行政院長張善政宣布準備以無黨籍投入2020總統大選，他昨天接受電視節目專訪時表示「蔡英文做太差，看不下去了」；此外他也提到，決定要參選總統，反對最厲害的人是他兒子。

張善政與前行政院發言人孫立群19日接受主持人李四端在WinTV節目「大雲時堂」專訪，今晚節目發布新聞稿指出，張善政除同樣表達以無黨籍身分參選2020總統大選，更指「民進黨都吃乾抹淨」，讓他看不下去。

張善政指出，2016年擔任行政院長任內末期，交接過程中，蔡政府要求給所有空缺的清單，「結果他們要的是所有國營事業官方的位置，我心想好幾千個啊，怎麼可能2天弄出來，他們根本把選上總統看成是一個分位置的特權」。

張善政在專訪中透露，其實他決定參選總統，反對最厲害的人是他兒子。張善政的兒子在美國念書，每次只要看到父親要參選的新聞，就會用通訊軟體向父親表示強烈反對，甚至說若參選，「一定會飛回來打他」。

過年前，張善政兒子真的飛回台灣；張善政說，選舉的事情讓家庭氣氛緊張，後來與全家去了3天2夜旅行，當兒子到了民宿，看到民宿老闆向張善政表示這2年生意一落千丈、生活痛苦，在回美國的前一天，張善政兒子對他說：「你要選你就選吧。」

針對現在民調高的高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲，李四端問及，若國民黨最後推出的是韓國瑜，是否有退選的可能，張善政信心滿滿表示「絕不可能」，但他也說，若經過一定時間的參選，聲勢仍起不來，那個時間點就是他退出的時候。

李四端問及，若同樣是無黨籍身分的柯文哲也參選，認為可勝過柯文哲的關鍵是什麼，張善政回應：「我不會口無遮攔引起國際糾紛，我有許多正面建設，這是柯文哲所沒有的。」

該集訪問於28日晚間10時在WinTV綜合台「大雲時堂」播出。1080220