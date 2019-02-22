助傳承文化 內政部新增原住民族部落役

內政部政務次長陳宗彥、國防部副部長張冠群22日上午共同主持第76屆兵役節慶祝大會，分別表揚推行役政有功人員、績優單位及優秀役男與志願役官兵。中央社記者王承中攝 108年2月22日

（中央社記者王承中台北22日電）內政部、國防部今天共同舉行第76屆兵役節慶祝大會。內政部次長陳宗彥說，今年新增原住民族部落役，鼓勵原民役男回到部落服役，傳承部落文化並促進原鄉發展；預計今年3、4月開放申請。

慶祝大會上午在國軍藝文活動中心舉行，陳宗彥與國防部副部長張冠群分別表揚205位推行役政有功人員、121個績優單位及65位優秀役男與志願役官兵。

陳宗彥表示，役男是國家重要人力資源，政府今年也將開放具外交、電競、圍棋、文化及體育等專長役男申請服替代役，並新增原住民族部落役，鼓勵原民役男回到部落服役，傳承部落文化並促進原鄉發展。

內政部去年11月通過「替代役實施條例施行細則」修正草案，規劃今年提供原民部落役員額80人，讓原民役男有機會留在原鄉服役，預計今年3、4月開放申請。

張冠群則表示，透過各政府機關及學校共同努力，組建足以捍衛國家安全的軍隊，期望繼續提供更優質的服務，使兵員徵集、國軍人才招募工作順利執行。

獲獎的空軍司令部勤務中隊上兵陳思涵受訪表示，2年前加入國軍，平日負責行政業務，並支膳勤整備，工作內容雖然固定，但能在國軍中發揮小螺絲釘功能，為團隊付出一己之力，其實蠻有成就感的。

另一位獲獎的替代役男鄭祈言表示，在台南市鹽水區公所服役9個多月來，除投入社區營造規劃，也協助豪雨勘災、登革熱防疫投藥、校園防災、弱勢學童課輔、物資發送及長者居家關懷等業務，在4月退伍前，會繼續貢獻個人心力。（編輯：李信寬）1080222