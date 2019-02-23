蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食

蔡總統日前接受美國有線電視新聞網亞洲名人聊天室專訪，談到當前國際局勢、台美關係、兩岸關係等議題，其中有段內容是她帶著CNN主持人到西門町，一邊享用排骨飯等庶民小吃、一邊接受訪談。（圖取自CNN網頁cnn.com）

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文日前接受CNN專訪，今天在臉書整理出包括兩岸、台美關係等8大重點。蔡總統還化身導遊，帶著CNN節目主持人逛西門町、享用小吃美食，專訪之餘不忘行銷台灣、拚觀光。

蔡總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）亞洲名人聊天室（Asia Talk）專訪，談到當前國際局勢、台美關係、兩岸關係等議題，影片約30分鐘。蔡總統今天在臉書分享影片，其中有段內容是她帶著CNN主持人到西門町，一邊享用排骨飯等庶民小吃、一邊接受訪談，還到了知名滷味店採買，專訪之餘不忘拚觀光。

蔡總統臉書整理出訪談8大重點如下：

1、台灣擁有非常好的民主，從安全、從產業、從民主的發展來講，台灣對世界是非常有意義的。面對中國威脅的不只是台灣，而是全世界，希望周邊以及理念相同的國家，一起來支援台灣。

2、必須增加中國對台使用武力的政治成本，因為政治成本太高的話，中國的領導人也不會貿然進行攻擊。

3️、防止假訊息需要跨國合作，正和其他國家討論合作，共同遏止假訊息。面對來自境外的網軍與假訊息攻擊，政府會強化法律結構來管理，也強化政府澄清這些假訊息的能量。

4、限用華為產品以政府機關及高敏感性機構為主，處理華為這件事情，會採取一個非常謹慎的態度。

5️、假如受邀至美國國會演講，會以台灣利益及區域穩定為考量。

6️、女性，不應該被限制，而女性可以達到的，是沒有限制的。台灣有華人社會可貴的民主，更產生了女性的總統，對民主發展來說，意義重大。

7️、若說在執政的前一年半有何遺憾，就是她應該多更多時間與人民面對面，拉近彼此距離。

8️、任何一位現任的總統自然會想為國家做更多事，實現自己的政策目標，當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家完成使命。主持人Matt Rivers問她是否尋求2020年連任，總統說，是的，而且對勝選有信心。（編輯：黃瑞弘/黃國倫）1080223