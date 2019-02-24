營區開放增台北港場次 海軍：落實全民國防

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國軍營區開放今年增加台北港場次，遭質疑綠委耍特權。海軍今天表示，因應北部地區民意需求，規劃3月於台北港開放民眾參觀艦艇，藉此展示國艦國造與落實全民國防教育。

民國108年國軍營區開放規劃共4場，但在民進黨籍立委呂孫綾爭取下，3月23日將在台北港加開一場次。媒體報導，國民黨籍立委呂玉玲對此表示，國軍營區開放應常態排定，不應專為特定對象設計臨時加開，在立委選舉競爭即將白熱化前，要求軍方加派船艦兵員、加開活動，恐淪為特權。

海軍司令部今天發布新聞稿表示，海軍去年底配合辦理「高雄國際海事船舶暨國防工業展」，展現國艦國造成果與未來造船產業發展，在高雄新濱碼頭開放海巡與海軍艦艇參觀，舉行南部地區國防知性之旅。

海軍說，有鑑於眾多北部地區民眾反映與多位民意代表關心，希望在北部地區也有艦艇參觀機會。海軍考量以往都在高雄開放參觀，去年則因南部發生水災，全力投入救災，蘇澳營區開放取消；今年基於南北平衡考量，且應北部地區民意需求，循前年模式，規劃於台北港實施海軍「全民國防知性之旅」。

海軍指出，北部地區以台北港腹地較大，可容納眾多民眾，經與海巡署協商後，將於3月23日舉辦開放艦艇參觀，充分展示國艦國造與落實全民國防教育，歡迎北部民眾共襄盛舉。

108年營區開放活動還包括3月30日台中新社龍翔營區航空602旅（配合黑鷹直升機成軍週年）、8月10日花蓮空軍基地第五聯隊（配合八一四空戰勝利紀念日）、9月28日基隆威海營區131艦隊（配合派里級雙艦成軍週年）、10月19日台南空軍基地第一聯隊（配合光復節）。（編輯：郭萍英）1080224