公投電子連署用健保卡 學者：越方便越好

（中央社記者王承中台北24日電）針對公投電子連署，台大教授王業立今天說，電子連署目的要便民及除弊，健保卡可考慮。政大選研中心主任蔡佳泓說，電子連署應越方便越好，辦自然人憑證需費用，恐致失去用意。

中選會18日預告推公投電子連署須使用自然人憑證，國民黨立委費鴻泰日前在立法院施政總質詢時，要求行政院一週內完成健保卡取代自然人憑證的研究，行政院長蘇貞昌允諾說好。

台大政治系教授王業立今天接受中央社記者訪問時表示，公投電子連署的基本目的就是要方便民眾連署，以及減少一些弊端，如上次公投發生的死亡連署等狀況，如果使用健保卡連署公投案可以達到便民，以及減少弊端，這是可以考慮的方向。

王業立說，目前使用自然人憑證的民眾還不是很多，中選會現在推公投電子連署須使用自然人憑證，難免會讓人有很多不必要的聯想。至於健保卡是否可以符合電子簽章法的規定，則要由政府去解決。

政大選舉研究中心主任蔡佳泓受訪表示， 當然是希望公投電子連署應該是越方便越好，畢竟民眾要辦自然人憑證需要一些費用，如此是否會造成大部分的民眾還是會選擇傳統的紙本連署，導致中選會想推電子連署的美意失去用意。

蔡佳泓指出，目前有些國家已把傳統的紙本身分證轉為數位化身分證，並在其中加入生物特徵以供識別，如愛沙尼亞。這也是為什麼有人說，假如全面換發數位身分證，公投電子連署的問題也會一並解決。

中選會代理主委陳朝建受訪表示，目前公投連署採紙本連署，中選會是依公投法規定，增加電子連署，但必須要符合電子簽章法的規範，而現階段健保卡不符合電子簽章法的規定，若能克服法令、技術性的問題，中選會也樂觀其成，會納入參酌的依據。

他說，目前「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」草案還是處於預告期間，中選會會持續聆聽各界的聲音，做通盤的考量。（編輯：郭萍英）1080224