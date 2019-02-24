更多編輯台推薦新聞：
專題／碧砂漁港何去何從 攤商嘆：人潮剩1/3
地方

專題／碧砂漁港何去何從 攤商嘆：人潮剩1/3

颱風蝴蝶變強颱 氣象局：有紀錄以來最強2月颱
生活

颱風蝴蝶變強颱 氣象局：有紀錄以來最強2月颱

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食
政治

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊
地方

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
專題／台灣生態保育指標 學者捨不得將台灣雲豹除名
訊息平台
首頁 / 政治

公投電子連署用健保卡 學者：越方便越好

最新更新：2019/02/24 19:26

（中央社記者王承中台北24日電）針對公投電子連署，台大教授王業立今天說，電子連署目的要便民及除弊，健保卡可考慮。政大選研中心主任蔡佳泓說，電子連署應越方便越好，辦自然人憑證需費用，恐致失去用意。

中選會18日預告推公投電子連署須使用自然人憑證，國民黨立委費鴻泰日前在立法院施政總質詢時，要求行政院一週內完成健保卡取代自然人憑證的研究，行政院長蘇貞昌允諾說好。

台大政治系教授王業立今天接受中央社記者訪問時表示，公投電子連署的基本目的就是要方便民眾連署，以及減少一些弊端，如上次公投發生的死亡連署等狀況，如果使用健保卡連署公投案可以達到便民，以及減少弊端，這是可以考慮的方向。

王業立說，目前使用自然人憑證的民眾還不是很多，中選會現在推公投電子連署須使用自然人憑證，難免會讓人有很多不必要的聯想。至於健保卡是否可以符合電子簽章法的規定，則要由政府去解決。

政大選舉研究中心主任蔡佳泓受訪表示， 當然是希望公投電子連署應該是越方便越好，畢竟民眾要辦自然人憑證需要一些費用，如此是否會造成大部分的民眾還是會選擇傳統的紙本連署，導致中選會想推電子連署的美意失去用意。

蔡佳泓指出，目前有些國家已把傳統的紙本身分證轉為數位化身分證，並在其中加入生物特徵以供識別，如愛沙尼亞。這也是為什麼有人說，假如全面換發數位身分證，公投電子連署的問題也會一並解決。

中選會代理主委陳朝建受訪表示，目前公投連署採紙本連署，中選會是依公投法規定，增加電子連署，但必須要符合電子簽章法的規範，而現階段健保卡不符合電子簽章法的規定，若能克服法令、技術性的問題，中選會也樂觀其成，會納入參酌的依據。

他說，目前「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」草案還是處於預告期間，中選會會持續聆聽各界的聲音，做通盤的考量。（編輯：郭萍英）1080224

地機族