CNN記者貼身觀察蔡總統 懂得自嘲有冷幽默[影]

總統蔡英文（左）日前接受CNN記者瑞佛斯專訪，談到當前國際局勢、台美關係、兩岸關係等議題，其中有段內容是她帶著瑞佛斯到西門町，一邊享用排骨飯等庶民小吃、一邊接受訪談。（圖取自CNN網頁cnn.com）

（中央社台北24日綜合外電報導）總統蔡英文日前接受CNN記者瑞佛斯專訪，除了談論國際局勢及台美與兩岸關係等議題，她還化身導遊，帶領瑞佛斯逛西門町享用小吃。以下是瑞佛斯對蔡總統所做的貼身觀察。

美國有線電視新聞網（CNN）節目「亞洲名人聊天室」（Talk Asia）主持人瑞佛斯（Matt Rivers）23日撰文表示，表面上蔡總統不是一位典型的政治人物，她自認內向，重視隱私，不愛交際。

當蔡總統和瑞佛斯走過台北一處傳統市場時，蔡總統直言：「我討厭拍照。」但語畢30秒，面對手持自拍棒的支持者，蔡總統展現熟練笑容和親切回應。這就是台灣首位女總統的日常。

瑞佛斯寫道，蔡總統並未積極迎合大眾，使得她的批評者有機會將她描繪成一位不帶感情的政治人物，不了解一般民眾的想法。

蔡總統表示，外界之所以對她有任何疏離的感覺，是因為她將高度注意力放在國家事務和國際關係上，她知曉外界觀感。

蔡總統說：「我上任時，我似乎是一個孤立的人，因此民眾覺得我和他們之間有某種距離。」

瑞佛斯指出，蔡總統積極推動進步計畫，包括著重同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群人權及年金改革，並未贏得台灣大眾普遍支持，這也對蔡總統的形象沒有幫助。

瑞佛斯表示，蔡總統面臨2020年競選連任挑戰，她知道自己需要重建形象。這很可能是蔡總統本月給CNN 3天時間對她做詳盡採訪的最主要原因。

他指出，透過這趟採訪，我們見到一位會講冷笑話和自嘲的國家領導人。例如蔡總統和他在台北一家小吃店用餐時，她說自己不該選擇吃麵。

蔡總統邊搖頭邊表示：「我才告訴民眾要多吃米，不僅有益健康，也有助支持台灣農業。」

當蔡總統被問到是否常來這種地方用餐，她回答不常，並指著身旁面無表情緊盯她一舉一動的隨扈人員說：「他們讓我沒有食慾（在外用餐）。」

蔡英文總統隨後過街買外帶滷味時，還說這應該配台灣啤酒下肚。

蔡總統表示，她任期頭2年的最大遺憾之一，是未花足夠時間和選民相處，讓選民有機會了解她。她說：「許多人認為我有點疏遠他們。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1080224