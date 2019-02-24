林右昌3月訪美 擬會行政部門資深官員

（中央社記者沈如峰基隆市24日電）基隆市長林右昌自上任以來將以市長身分首次訪美，預計3月8日出發前往美國4個城市，行程中也規劃拜會美國行政部門資深官員、國會議員及智庫。

林右昌計劃自3月8日起訪美11天，行程從美東到美西，將前往紐約、華盛頓、鹽湖城、西雅圖等4個城市，預計3月18日返台。

據了解，林右昌這次訪美有4項重點，首先是與姐妹市城市交流，其次為訪問僑界，行程中也安排拜會美國行政部門資深官員、國會議員及智庫，最後是參訪企業了解新創經濟發展。

林右昌訪美行程首站預計先到紐約，除與僑界餐敘，另將以「台灣政情的分析與展望」為題發表演說，並安排了解紐約灣區水岸都市規劃。

林右昌此行也將赴華府拜會行政部門資深官員及國會議員，並與智庫進行討論，另安排在「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI）發表公開演說。

在參訪的4個城市中，位於美國西部內陸的鹽湖城是基隆市姊妹市，前基隆市長張通榮曾在民國103年間，受邀參加慶祝鹽湖城與基隆市締結姊妹市35週年活動，鹽湖城市政府並宣布7月16日為鹽湖城的「基隆日」。林右昌也將前往鹽湖城拜會市長及議長，並進行城市參訪。

林右昌行程最後一站將前往西雅圖，參訪跨國企業微軟（Microsoft）及新創公司，取經最新科技趨勢，希望能藉此作為基隆產業規劃參考。（編輯：戴光育）1080224