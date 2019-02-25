美日是否出兵防衛台灣 嚴德發：有可能

（中央社記者余祥台北25日電）朝野立委關注萬一中國入侵台灣、美日是否出兵協防，國防部長嚴德發今天強調，這是區域安全的問題，若危害到美國利益時美國就會來，日本距離很近也有可能，區域內的國家都會做這樣的選擇。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發進行業務報告。民進黨立委羅致政指出，總統蔡英文日前提到，若中國明日入侵，有第一波的防衛能量。嚴德發說，防衛作戰分為兩階段，即戰力保存與戰力發揮；在戰力保存上採取很多作為，關鍵可恃戰力都採機動化，第2階段戰力發揮則會有反制行動，台灣還可後備動員90萬人，常備部隊可動員20萬人。

羅致政追問，國軍可否反制敵方對岸集結，嚴德發表示，沒問題，平常演訓透過聯合情監偵掌握目標和目標選擇，後續就是如何殲滅，至於是否有先發制人能力，嚴德發肯定回說「有，只是不適合說」。

羅致政又表示，有人說國軍撐不過2天，嚴德發答覆，這樣的說法不公平，甚至可說是一種污衊，三軍將士在戰訓、救災等努力，各界都看得到。

國民黨立委曾銘宗詢問，美國是否可能支援中華民國，嚴德發說，這是區域安全的問題，當區域安全危害到美國的利益時，就會來。如果危害到區域安全和國際秩序，區域內的國家也都會做這樣的選擇。

曾銘宗追問，日本有無可能幫助中華民國，嚴德發回說，日本靠得那麼近，當然有可能；至於菲律賓，嚴德發說，不能代為回答。

國民黨立委江啟臣詢問，美國從過去至今有無對台灣做出任何出兵的具體文字承諾，嚴德發回說，文字上沒有。

江啟臣表示，美國是否出兵防衛台灣和程度為何，其實取決於它的政治判斷，美國不斷提醒台灣一件事，不支持台獨，如果在宣布台獨狀況下，美國是否可能出兵防衛，嚴德發說，美國政策是一個中國，但還是會以整個區域情勢研判。

江啟臣追問說，什麼條件下解放軍可能攻台，嚴德發指出，台獨、外力介入，江啟臣又問，是否支持台獨，嚴德發則強調，「憲法規定我們是中華民國」。（編輯：李信寬）1080225