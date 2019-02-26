朱立倫重啟核四說 侯友宜：核安最重要

（中央社記者王鴻國新北26日電）前新北市長朱立倫願重啟核四的說法引發議論，新北市長侯友宜今天表示，核安永遠是最重要的，他從以前到現在，都尊重中央的能源政策，他個人並不反核。

已宣布參選2020總統的朱立倫25日接受媒體專訪時表示，如果他當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「我願意重啟核四」。

侯友宜今天受訪表示，朱立倫所說是在核能安全及缺電的時候，可以重新考慮重啟核四。「對我個人來說，新北市核安永遠是最重要的，我個人從以前到現在，都尊重中央的能源政策，我個人並不反核」。

他表示，沒有電就沒有經濟、沒有一切，但是一定要在安全的基礎。當人沒有生命的時候，講什麼都是多餘的，對新北市來講，核安永遠是最重要的一塊，中央的能源政策要好好去思考，讓經濟民生永遠不缺電。

侯友宜表示，他從來沒有反對核電過，中央一直說新北市卡住核電的水保證照，他重申沒有卡照，中央沒有按圖施工才是最重要的問題，新北市最重要是要考慮核安，所有水保的審核絕對不可能按照一般民間的水保的施作方式來作考量。

他表示，核一廠乾式貯存場就設在乾華溪的旁邊，兩年前一場大雨曾讓離現場100公尺左右的電塔倒塌，如果是壓到乾式貯存槽讓核廢料從乾華溪入海，將造成無可彌補的嚴重傷害。

侯友宜強調，只要中央按圖施工並確保安全，新北市沒有不准的理由。對新北市的市民來講，核廢料可以暫時擺在這裡，不可能永久擺在這樣人口稠密的地區，一個負責任的中央政府應該很清楚地告訴新北市「核廢料要擺多久？」新北市也願意扛起暫時貯存的責任。（編輯：李錫璋）1080226