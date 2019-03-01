總統：大家能夠一起行銷農產品都很好

總統蔡英文（前右）1日下午前往台南市南化區果園，戴上斗笠和手套，體驗剪枝疏果，貼近當地農民。左為民進黨籍台南市立委補選參選人郭國文。中央社記者張榮祥台南攝 108年3月1日

（中央社記者張榮祥台南1日電）總統蔡英文今天走訪台南市玉井區和南化區的果園，體驗採收蜜棗及剪枝疏果；面對媒體詢問如何看待高雄市長韓國瑜到國外行銷農產品，蔡總統說，「大家能夠一起行銷都很好」。

蔡總統中午走訪玉井區果園，體驗採收蜜棗的過程，和農民餐敘後，下午趕到南化區果園，戴上斗笠和手套，體驗剪枝疏果，貼近當地農民。

蔡總統指出，暖冬讓台灣農業面臨很大的挑戰，農委會和外貿協會這幾年非常努力拓展國外行銷，地方政府也很努力，一起把國外行銷系統做系統性建構，變成常態性銷售管道。

蔡總統表示，台灣農產品優質，價格競爭力強，外國很歡迎台灣農產品加入市場，她希望中央和地方政府持續一起努力，大大擴展。

蔡總統說，農委會推出農產品保險機制，一定程度保障農產品價格，讓農民不因天氣或自然等因素造成相關損失，可用保險涵蓋。

媒體詢問是否支持農委會的外銷平台政策，蔡總統說：「那當然，那當然，那是我們要加大力道的地方」。如何看待韓國瑜在國外行銷農產品，蔡總統笑著說：「大家能夠一起行銷都很好」。

農委會主任委員陳吉仲則於上午在台灣國際蘭展開幕典禮指出，台灣國際蘭展15年來成為全球最重要的三大蘭展之一，這一路走來，是農民、蘭協、台南市政府及農委會齊心合力的成果。

陳吉仲表示，大家很關注農產外銷議題，以蘭花產業為例，去年出口1億9000萬美元，出口國家包括美國、日本及越南，如此成長是地方政府、農民、農民團體及農委會共同合作達成。

陳吉仲說，台灣農產品外銷需要地方政府、農民及農民團體合作，農委會也會透過外銷平台和在地結合走出國際，就像蘭花外銷一樣，是未來農業要走的典範。（編輯：翁翠萍）1080301