台梵邦誼 教宗特使提手足情誼

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教今天被問到台梵邦誼時說，別忘記手足情誼、手足之情，而教會是促進情誼的地方，不會忘記任何地方的兄弟姊妹，包含對岸兄弟姊妹。

費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教上午參加嘉義縣大林安納家園與雅敬日照中心房舍祝福典禮暨聖像揭幕儀式，並接受媒體訪問，由天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父翻譯。

台梵邦誼部分，費洛尼表示，教宗方濟各（Pope Francis）談到友誼時很廣義地提醒大家，不要忘記手足情誼、手足之情，從國際的團體開始。大家都知道人類是大家庭，先開始談兄弟情誼，包含不同層次、團體。

他說，教會是促進情誼的地方，不會忘記任何地方的兄弟姊妹，包含對岸兄弟姊妹。兄弟情誼是包含性質，永遠不能排斥，他很榮幸代表教宗到台灣表達普世性關懷。

費洛尼表示，安納家園收容易遭遺棄的長者，也是以行動表達手足之情；社會包容性越高，年長、年幼都包容、照顧得好，社會就會更穩定、發展。

至於晉見總統蔡英文時是否有傳達教宗訊息，費洛尼說，很高興見到總統、副總統及外交部長等，教宗給這些政府官員及民意代表的訊息就是關懷、尊重及欣賞。

至於教宗預定11月出訪日本，是否可能造訪台灣；費洛尼說，他不是教宗秘書，也不負責規劃行程，如果教宗決定訪台，他會很高興，但他不能幫教宗決定。（編輯：李明宗）1080302