公職考試類科改版 考選部盼7月有初步決定

（中央社記者王承中台北3日電）考選部長蔡宗珍今天針對公務人員考試類科改版表示，為因應職組、職系整併，考選部預計3月底召開考試委員座談會後開始走法制程序，因為考試類科調整須進行法規修改，希望在今年7月高普考前能有初步決定。

考試院簡化公務人員職組、職系，恐牽動考生應試科目，考選部預定3月召開考試委員座談會，研商考科調整方向，考選部官員日前表示，改版後的公務人員考試類科，最快在明年開始適用。

蔡宗珍今天接受中央社記者訪問時表示，考選部從去年就開始開會討論，預計將在3月底召開考試委員座談會後，開始走法制程序，因為考試類科的調整必須要進行法規修改，並且希望在今年7月高普考前，整個變革能有一個初步的決定。

蔡宗珍說，今年高普考已經要開始報名，公務人員考試類科不可能更動，請應考人不用擔心，但非常希望明年公務人員考試類科能夠實施新制，以因應將實施的職系、職組整併；不過是否可行，還涉及到考試院能否接受。

蔡宗珍指出，考選部的基本方向是，專業差別越明顯的領域，如技術類科，無論職系、職組怎麼併，還是必須維持基本分殊化的考試類科，同時也要回應專業科目的設計要求，這是必然的方向。

她說，可是行政類的領域，關鍵特色是沒有任何學歷類別的限制，只要大學畢業就可以考高考三級的行政類、高中畢業就可以考普考行政類，不像技術類科還要有特定學歷、領域的限制，這是技術類科跟行政類科關鍵的差別。

蔡宗珍表示，考選部支持技術類科可以大多數維持現狀，即便職系整併，類科大體上還是延續現有的分類，如同植物、昆蟲不可能放在一起考，可是行政類科一定要因應職組、職系的發展來整併，明年實施是應該的。（編輯：蘇志宗）1080303