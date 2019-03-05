立委不滿兩岸關係作為 蘇揆：請批評習近平一下

（中央社記者范正祥台北5日電）親民黨立委陳怡潔今天在立法院質詢時不滿政府兩岸關係作為。對此，行政院長蘇貞昌答覆時反嗆陳怡潔，質詢都沒有半句批評中國，都只在批評自己政府，他說，「請批評習近平一下」。

立法院院會今天進行施政總質詢。陳怡潔在個人質詢時聚焦兩岸關係，包括提問要求蘇貞昌答覆，如今兩岸狀態是否是「準戰爭狀態」。蘇貞昌答詢說，「不是」。

陳怡潔再問，蘇貞昌最近面對兩岸問題戰戰兢兢，到底是有所本，還是危言聳聽。

蘇貞昌答覆，因為中國一再宣稱不放棄武力對付台灣，所以始終戰戰兢兢。台灣是民主國家，政府為維護區域和平穩定努力，也為守護國家主權、福國利民努力。

他說，不畏戰、不挑戰，保家衛國、維護國家主權，政府隨時做最好的防衛準備。任何國家再強、再大，如果要侵略台灣、併吞台灣，台灣一定要讓她付出代價。

陳怡潔則說，如果兩岸真的開戰，不是靠氣魄就可以，因為戰場會在台灣，「台灣人民沒有相對要陪你們玉石俱焚」，兩岸關係「喊殺喊打」並非智舉。

在一來一往的詢答過程，蘇貞昌答覆，「喊殺喊打」的是對岸，台灣絕不挑動任何戰爭，他相信對岸絕大部分的人民也都追求和平，不希望兩岸打仗。

蘇貞昌也在答覆時向陳怡潔說：「委員，妳不只是台灣民眾，妳是台灣的國會議員，從妳開始質詢以來，都沒有指責中國半句，都只在批評我們自己政府，做為國會議員，妳應該對於中國一直講（一國兩制台灣方案）這些話，也講幾句批評中國一下」。他說：「對於習近平所講這些，請妳批評一下，請批評習近平一下。」

對於蘇貞昌的答覆，陳怡潔則是解釋，她要的不是一個不畏戰的政府，她要的是一個可以讓人民平安健康、不讓人民面臨戰爭的政府。蘇貞昌回應說：「我也是。」

此外，陳怡潔也質詢大陸委員會主任委員陳明通，要他講清楚對兩岸關係的態度，為什麼說是「兵臨城下」。

陳明通答覆：「元月二日，習近平提出習五條，很清楚一國兩制台灣方案，這個部分已經是兵臨城下。」簡單來講，「習五條，就是要統一你，這不是兵臨城下嗎？」北京放棄對台動武，兩岸才有和平。（編輯：王永志）1080305