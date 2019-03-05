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首頁 / 政治

朱立倫質疑推台日安保對話 綠反批和平協議

最新更新：2019/03/05 18:52

（中央社記者王承中、葉素萍台北5日電）蔡總統盼台日進行安保對話。前新北市長朱立倫今天說，日本政府看出這是民進黨選舉策略，不想隨之起舞。民進黨發言人李問回應，國民黨推和平協議，才是把台灣安全與尊嚴，當作選舉的籌碼。

蔡總統日前提出盼與日本進行安保對話，傳出日方表示不考慮。外交部今天指出，已收到日方回應的相關訊息，未來將持續透過各種管道與日方進行溝通與對話。

朱立倫今天在臉書發文表示，蔡總統拋出希望與日本進行安保對話後，馬上遭到日方回絕，「我想，這是因為連日本政府都看出這是民進黨的選舉策略，不想隨之起舞」。

朱立倫指出，過去國民黨執政時期，從不會把對美、對日關係當作選舉議題，而國家安全依然無虞。這是因為國民黨堅持用務實的態度來處理各種對外關係，才能得到友邦的信任，並為台灣人民帶來最大的利益。

朱立倫說，台灣絕不能一步步走回「麻煩製造者」的老路，他要奉勸蔡總統，再怎麼想連任，都不該拿國家的穩定、百姓的安全當成一己、一黨選舉的籌碼。

民主進步黨發言人李問今天表示，請朱立倫不要為了爭取國民黨總統候選人身分，刻意曲解蔡總統談話，總統的態度很清楚，台灣作為區域負責任的一員，只要有助於區域間的和平、穩定與發展，台灣願意跟區域利益相關各方，進行各項有意義的安全對話與合作，這就是台灣的立場。總統為自己國家、區域安全提出主張，本來就是應該要做的。

李問說，國民黨以和平協議為名義，競相向中國獻媚，才是真的把台灣的安全與尊嚴，當作選舉的籌碼，陷台灣於險地，且將台灣及東亞關係推向不穩定的局勢，誰才是真正的麻煩製造者，相信台灣社會自有公斷。（編輯：李信寬）1080305

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