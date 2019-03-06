彰化立委補選 民進黨姊妹幫每人助黃振彥拉10票

（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）民進黨婦女部今天為黨籍彰化縣第一選區立委補選候選人黃振彥助選，以搶攻婦女及新住民票源，黃振彥感謝「姊妹幫」成員每人目標要拉10票，並允諾當選後要讓選區鄉鎮更繁榮。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留彰化縣第一選區立法委員席次16日將投票補選，參選人共有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂。彰化縣第一選區包含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。

民進黨婦女部今天在黃振彥競選總部舉辦「DPP姊妹幫動員令」記者會，婦女部主任蔡宛芬、在地婦女代表蔡秋足、在地新住民代表魏雨化等人出席說明推薦黃振彥的理由，最後再由黃振彥說明婦女政見，眾人並簽署「姊妹幫動員令」，要全力支持黃振彥。

眾人呼喊：「DPP姊妹幫，幫3號黃振彥；姊妹挺振彥，進入立法院」場面熱絡。黃振彥說，這次參加立委補選，選區內共有6個鄉鎮，感謝姊妹幫成員每人要拉10票，並向選民推薦做事最認真的黃振彥，看見這麼多人幫忙，讓他很有信心，也拜託所有選民支持，「你們支持我，我一定做給你們看」，讓選區6個鄉鎮更繁榮。

蔡宛芬表示，黃振彥擔任彰化縣黨部主委時，只要是婦女活動如新住民親子歌唱賽、婦女幹部研習營等，黃振彥都大力支持，所以，婦女部今天來彰化拜託所有姊妹，一定要支持在地最認真打拚的黃振彥，16日投票日當天也一定要去投票，並支持黃振彥。

黃振彥下午接著在秀水鄉烏面將軍廟舉辦「秀水之美，應該被看見」文宣發表會，邀請基隆市長林右昌、前秀水鄉長梁禎祥及多名在地藝術家出席，會中說明擴大鹿港國家歷史風景區結合益源古厝、蘇家古厝等人文據點，及爭取建設文化演藝中心、闢建自行車道與親子館、改善道路品質與交通設施等政策。（編輯：陳俊碩）1080306