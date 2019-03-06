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內政部做了什麼 徐國勇不換氣用100秒告訴你[影]

最新更新：2019/03/06 23:11
內政部長徐國勇6日挑戰不換氣，用100秒的時間，告訴國人內政部都做了什麼事。（圖取自facebook.com/moi.gov.tw）
內政部長徐國勇6日挑戰不換氣，用100秒的時間，告訴國人內政部都做了什麼事。（圖取自facebook.com/moi.gov.tw）

（中央社記者王承中台北6日電）內政部長徐國勇今天挑戰不換氣，用100秒的時間，告訴國人內政部都做了什麼事，包括豬瘟防疫、酒駕一定抓、爭取警消權益等，還用上了最近火紅的「還願」哏。

「內政部做了什麼」影片在內政部臉書粉絲團上架後，2小時累積了近7000次觀看次數。

行政院長蘇貞昌日前在臉書粉絲團上發布「組閣50天特輯」影片，讓民眾看見蘇內閣50天處理的事情多到嚇人；過去常上政論節目、被譽為「名嘴」的徐國勇，今天也挑戰不換氣100秒，告訴國人內政部做了些什麼事情。

影片裡的徐國勇細數政績，首先談到非洲豬瘟，他說，內政部從保一調了110個警察，最多到180個，也訓練了很多護國神犬，「相信我，護國神犬是史上最勇猛、最萌的軍團」；掃毒方面，內政部建立1300多個反毒的通報網，讓毒販來一個抓一個，來兩個抓一雙。

對於酒駕，徐國勇說得簡短有力，一定抓、一定罰，「抓到你不敢酒駕，罰到你要去收驚」；他還說，內政部為警消同仁（含退休）爭取到比照軍人的醫療待遇，在軍醫院或退輔會醫院看病，不必掛號費，連自付額也不必。

徐國勇也提醒駕駛朋友，如果把國道當作碰碰車的場地，國道警察一定嚴格取締，他會盡力為國道警察爭取加給，而且「現在已經爭取到了」。

影片並且用了最近火紅的國產遊戲「還願」哏，徐國勇說，「杜先生」的房子太破舊了，怎麼辦呢？靠內政部，內政部的都更條例，可以讓房子更新，讓大家居得安心、住得放心、兒女不美心。

徐國勇表示，內政部推動社會住宅相當成功，包租代管已有3000多件，社會住宅自行興建方面，今年底會完成4萬戶，另外第2階段8萬戶，提早1年啟動，要讓年輕人住得起，不會住到杜先生的房子，樓上更不會有何老師。

徐國勇也指出，拚經濟，要接受國際人才，招攬外國人才，內政部已修正外國人居留的辦法，讓他們能安心地居留在台灣，跟台灣一起拚經濟，他要讓大家瞭解一件事，拚經濟要靠內政部，因為，只有安居才能樂業，內政部跟大家站在一起。（編輯：陸倩瑤）1080306

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