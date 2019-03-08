發動陪審團公投 民團向中選會遞案

（中央社記者余祥台北8日電）台灣陪審團協會發起「陪審團」公投，今天至中選會遞案。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，7成民意支持陪審制，盼透過公投，讓政府知道民眾期盼真正的司法改革。

台灣陪審團協會、台灣北社、公民監督國會聯盟等多個團體今天將2800份陪審團公投提案連署書送交至中選會，並召開記者會。

前司法改革國是會議委員張靜表示，陪審團代表的是司法的民主化、多元化，讓人民能夠成為司法的主人，參與司法審判、表示意見，全世界有50多個國家都採用陪審團制。

鄭文龍說，司法院提出的國民法官根本是「假改革」，看似好像讓人民參與，但事實上還是由3個主審的法官「控制」6個國民。

鄭文龍表示，他們曾做過民調，台灣有7、8成民眾支持陪審團制，因此發起公投，要讓台灣政府知道，人民期盼的是真正的司法改革、人民需要陪審團制。

張靜指出，2018年末台灣陪審團協會已在各地募集公投提案單，如今已集齊約2800份公投提案單，超過公投提案門檻，盼有更多人加入第二階段連署，順利在明年大選時推出陪審團公投。

陪審團公投主文為，「您是否同意有關司法改革人民參與刑事審判制度，應該採取以美式陪審團審判為藍本的陪審制，作為我國未來刑事訴訟立法原則之創制？」

根據公投法規定，提案人提案後，中選會將於30天內完成審核，戶政機關於15天內完成提案人名冊查對，送交中選會；若合於規定，相關立法機關及行政機關在30天內提出意見書。進入連署階段後，提案領銜人於6個月內提出連署人名冊，中選會審查；若合於規定，戶政機關完成名冊查對後，中選會10日內公告公投案成立。公投案成立後，中選會於公投日28天前發布公告，並舉辦發表會或辯論會至少5場。

全國性公民投票案如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，469萬5748人投下贊成票，即為通過。（編輯：郭萍英）1080308