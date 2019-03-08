柯文哲訪美 未安排參訪國務院與國防部

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市政府今天公布市長柯文哲3月訪美行程，柯文哲將會哥大教授黎安友及紐約台裔美籍政要，並在傳統基金會公開演說，不過，未安排參訪國務院與國防部。

桃園市長鄭文燦現正在美國參訪，拜會白宮、國務院、國防部官員及會見聯邦參議員。對於柯文哲僅參訪國會大廈，以及在傳統基金會公開演說，北市府發言人劉奕霆表示，多數行程待確認，今天公布的是暫定版。

劉奕霆說，柯文哲在美國的行程全部由各城市駐處安排，市府尊重，「沒有什麼層級不夠，或行程不夠滿的問題」。

柯文哲16日至24日將出訪紐約、華盛頓、亞特蘭大與波士頓4城市，在紐約期間，將與哥倫比亞大學東亞所教授黎安友（Andrew Nathan）進行早餐會，中午則與台裔美籍政要會面。

此外，柯文哲也將赴911國家紀念博物館獻花，並參訪紐約當代藝術博物館，以及在紐約大學與當地留學生座談，還有參加僑宴。

在華盛頓時，柯文哲將參訪國會大廈，並在傳統基金會用英文公開演說，題目為「台灣的現況與未來展望（The Present Situation and Prospects for Taiwan）」。

亞特蘭大則出席台北市與亞特蘭大締結40週年慶祝酒會，以及市政參訪；波士頓出席生技產業論壇、拜會波士頓市長，以及在麻省理工學院與青年創業家、學生進行座談。（編輯：戴光育）1080308