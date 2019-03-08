守護飛行員健康 女航醫張簡芝穎同乘IDF戰機

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）今天是國際婦女節，國防部在臉書分享國軍女力的故事；擔任航空醫官的張簡芝穎中尉多次同乘IDF戰機，了解飛行環境壓力，掌握飛官生理、心理健康狀況，做飛行員健康的守護者。

國防部今天在臉書分享軍事新聞通訊社報導空軍第三戰術戰鬥機聯隊航空醫官張簡芝穎中尉的故事。報導指出，航醫對於飛行員來說，不是生病感冒，或是醫病衛教才會碰面，而是與飛官日常生活中的食、衣、住、行息息相關，航醫平時就必須深入了解飛行員的生活作息、工作負荷及飛行壓力。

軍聞社報導，張簡芝穎在擔任航醫1年6個月期間，除同乘過AT-3教練機外，更多次同乘IDF戰機，進行各項飛行戰鬥科目的體驗，以了解飛行員面臨飛行環境的壓力，並掌握飛官的生理、心理健康狀況，是飛行員捍衛領空安全的幕後功臣。身為8年級生的她，是台灣少數同乘過IDF戰機的女性航醫。

擔任航醫官最特別的是要為飛行員做生活紀錄，張簡芝穎說，從飛行員在空軍官校踏上飛行線開始，所屬的航醫官就要為飛行員記錄他們的生活，包括身高體重、與同袍互動、喜歡的事物、心情變化等等。航醫透過記錄飛行員的生活，就像經歷一位飛行員的故事。

不僅於此，報導指出，航醫也是飛行員專屬的「家庭醫師」，在飛官執行飛行任務前，須評估其生理、心理狀況，包括血氧濃度、酒精檢測、生活史的詢問，使飛行員得以在最佳狀況下執行任務。當飛行員身體不適時，也必須了解用藥限制，確保飛行員健康。

「飛行員守護領空，航醫守護飛行員。」張簡芝穎表示，「這是身為一名航醫的使命」。

張簡芝穎在完成國防醫學院7年教育後，接著到航空生理訓練中心進行航空醫學訓練；通過考驗後，她選擇至空軍官校飛行部隊擔任航醫。在空軍官校擔任航醫時，她曾搭乘AT-3教練機。

去年，張簡芝穎轉至空軍三聯隊擔任航醫。在同乘IDF戰機的過程中，讓她更能了解，飛行員執行任務過程的生理變化，包含高空、低溫、低壓、缺氧、空間迷向、動暈症、高G力環境等。讓她印象最深的是，戰機執行攻防訓練的瞬間，高G力轉彎所導致心跳速上升及胸廓沉重壓迫感，有時會瞬間吸不到空氣，當面罩會壓著臉部、身體也會感到沉重，她必須做抗G動作，以克服當下的壓力。（編輯：郭萍英）1080308

空軍三聯隊航醫張簡芝穎中尉同乘IDF戰機，了解飛官在執行任務時所面對的壓力，並掌握飛官生理、心理健康狀況，做飛行員健康的守護者。（軍聞社提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年3月8日