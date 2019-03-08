教師法修法 綠委有共識只處理不適任教師

（中央社記者陳俊華台北8日電）民主進步黨立法院黨團幹事長管碧玲今天說，教師法修正引發教育團體討論，但教團關心的4個議題中，民進黨團立委只對「加速淘汰不適任教師」有高度共識，不會涉及其他面向。

行政院會昨天通過的教師法修正草案第32條第11款，明訂教師有擔任行政的義務，這項條款引發全國教師工會總聯合會（全教總）、全國教育產業總工會同聲抗議。

全教總今天發表聲明指出，草案至少有4項修正將引起重大爭議，包括降低教評會教師比例、大專教師未限期升等資遣、強制教師兼任行政職務、寒暑假到校日數由中央訂定等。

管碧玲晚間透過新聞稿表示，有關教師法修正方向，引發社會及相關團體討論，但教師法修正草案只會處理「加速淘汰不適任教師」單一議題，不會涉及其他面向。

管碧玲指出，因為有關教團關心的4個議題，黨團立委只有在不適任教師的處理有高度共識，因為針對不適任教師的處理，對於防範狼師、虐童，在校園內全力保護學生，強化淘汰不適任教師效率與機制的修法工作，確有其急迫性。

此外，管碧玲說，不會讓其他部分的分歧，拖延到「加速淘汰不適任教師」的修法進程，因此在立法策略及技術上，只會針對「加速淘汰不適任教師」這一個議題抽出進行修法，也請教師、相關團體及社會大眾一起關心本議題修法。（編輯：楊凱翔）1080308