柯文哲訪美行程 外交部：非由駐處安排

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）台北市政府公布市長柯文哲訪美行程，未包括國務院、國防部，遭媒體質疑被降級。外交部今天表示，柯文哲拜會美國行政部門相關行程，由北市府自行洽請AIT協助安排，非由外交部或駐處安排。

台北市政府今天公布柯文哲3月訪美行程，柯文哲將會晤哥倫比亞大學政治學教授黎安友及紐約台裔美籍政要，並在傳統基金會公開演說；不過，未安排參訪國務院與國防部。部分媒體質疑行程遭降級。

北市府發言人劉奕霆表示，多數行程待確認，今天公布的是暫定版；柯文哲在美國的行程全部由各城市駐處安排，市府尊重，「沒有什麼層級不夠，或行程不夠滿的問題」。

關於柯文哲拜會美國國務院、國防部的行程是否遭取消，外交部發言人李憲章表示，據外交部了解，拜會美國行政部門相關行程，都由台北市政府自行洽請美國在台協會（AIT）協助安排，並非由外交部或駐處洽排。相關安排情形外交部不便評論，宜由台北市政府自行說明。

李憲章指出，柯文哲這次率團訪問美國，對增進台灣與美國城市鏈結、促進台美人民交流具有正面意義，外交部已應台北市政府所請，持續提供必要行政協助。

同時，他也說，外交部一向樂見地方政府首長與美國行政部門進行互動交流，相信這將有助美方增進對台灣政界及政府相關政策的了解。外交部將秉持行政中立與鼓勵城市外交的一貫原則下，對所有地方政府首長訪美，持續提供必要協助。（編輯：蘇志宗）1080308