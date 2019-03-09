賴清德：民進黨去年大敗 習近平才肆無忌憚

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市第二選區立委補選戰況激烈，前行政院長賴清德今天表示，民進黨去年大敗，中共總書記習近平才肆無忌憚，若台南補選再輸，將造成國內其他政黨向中國提出和平協議的要求。

賴清德、台南市長黃偉哲、民進黨籍立委林俊憲、民進黨立委候選人郭國文今天聯袂召開記者會，高呼「清流戰韓流」；賴清德更呼籲台南父老鄉親不要走，不要離開，一定要回來，一起奮鬥。

賴清德指出，習近平在告台灣同胞書發表40週年紀念會中講的很清楚，九二共識沒有一中各表的空間，就是一個中國的原則，台灣沒有其他選擇，就是一國兩制；為什麼習近平敢如此猖狂地對台灣講這樣的話，主因是民進黨去年九合一選舉大敗，民進黨已經倒下，習近平才肆無忌憚，把台灣的未來都設定好了。

賴清德表示，全國都要看清楚，尤其是台南，一定要捍衛這塊土地，如果民進黨再輸掉台南立委補選，中國將更大膽地對台灣進行各種併吞的策略，也會造成國內其他政黨向中國提出和平協議的要求，對台灣未來發展極為不利。

他說，民進黨去年大敗後，基層士氣非常低迷，對民進黨執政批評不斷，民進黨此時此刻真的只剩一口氣，大家必須團結面對困境，打贏這場戰役，這不是郭國文個人的選舉，最重要的意義是民進黨能否重新站起來。

賴清德表示，民進黨沒有放棄，即使處境艱難，民進黨還是會為台灣民主、主權及發展堅持下去，即使剩下一口氣，民進黨絕對會爭氣，絕對會爭一口氣。

原由台南第2選區選出的立委黃偉哲當選台南市長後，這席立委訂16日補選投票，候選人有民進黨的郭國文、國民黨的謝龍介，以及無黨籍的陳筱諭等。（編輯：吳佳穎）1080309