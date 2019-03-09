韓國瑜陪謝龍介掃街 高呼翻轉台灣

高雄市長韓國瑜（前左）9日下午陪同國民黨籍台南市立委補選候選人謝龍介（前右）在佳里區掃街拜票，並在造勢大會上高呼，讓所有鬼混的政黨和政治人物都下台，翻轉台灣。中央社記者張榮祥台南攝 108年3月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市第二選區立委補選白熱化，高雄市長韓國瑜今天下午陪同國民黨候選人謝龍介在佳里區掃街拜票，他在造勢大會上高呼，讓所有鬼混的政黨和政治人物都下台翻轉台灣。

韓國瑜今天下午陪同謝龍介在佳里區掃街拜票，韓粉如影隨形，抵達佳里公園的造勢大會時，現場更是瘋狂，支持者擠到舞台前場面混亂，逼得謝龍介請民眾往後退，讓位給媒體。

剛從新加坡返國的韓國瑜指出，新加坡國民所得每人6萬美元，台灣只有2萬5000美元，怎麼和人家比，下一代辛苦地用功讀書及成長，每次看到這些小朋友，心裡感慨良多，台灣再不認真打拚，下一代會過得非常辛苦。

韓國瑜呼籲這次大家腦筋要清醒，所有鬼混的政治人物、政黨都要下台，再也不要過去那一套有的沒的、高來高去的說詞，人民要的是過好生活，台南鄉親要讓人知道台南人變了，不是某一個政黨可以永遠在這裡成為萬年政黨。

韓國瑜說，台南人投票給謝龍介，也就是投給自己及下一代，代表台灣民主政治完全改變，只有踏實、為台灣鄉親打拚、為台灣前途努力的政治人物，才能獲得選票。

韓國瑜離開後，造勢大會發生一名男子向舞台上丟東西，謝龍介一度出聲制止，最後警方將這名男子帶走調查。（編輯：黃世雅）1080309