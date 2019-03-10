馬英九批蔡政府能源政策：蠻橫傲慢踐踏民意

（中央社記者王承中台北10日電）前總統馬英九今天表示，台灣最新民意已否定「2025全面廢核」，但蔡政府仍提出違反公投結果的能源政策，這種踐踏民意、蠻橫傲慢的態度，國人應該嚴厲譴責。

馬英九說， 去年「以核養綠」公投以589萬多票同意通過，最新民意已否定「2025全面廢核」能源政策，但經濟部新公告的能源配比，燃氣占50%、綠能20%、燃煤降至27%，剩下的3%由核能、燃油、抽蓄水力各占1%，無視於公投結果，違背綠核併存、以核養綠的理念。

馬英九指出，好的能源須符合「夠」（充分供應）、「穩」（供電穩定）、「廉」（價格合理）、「潔」（排碳很少）等條件，台灣缺乏自有能源，不該輕言放棄任一發電選項，應找出最適合現狀的能源配比。

馬英九基金會、長風基金會今天舉行2019民間能源會議，前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義等人出席，並邀請香港城市大學校長郭位以「數據解析全球能源發展趨勢」為題發表專題演講。

馬英九是在致詞時做以上表示，他說，蔡政府能源政策最大問題，是太早、太快推動廢核及綠能，導致綠能發展無法配合廢核時程。

江宜樺致詞時表示，如果人民連署通過的公投，政府也可以置之不理，恐怕只剩下最後一個方法，就是用民主的選票來改變現狀。

郭位在專題演講表示，台灣發電86%來自火力發電、核能9.4%、太陽能2.9%，水力1.05%、風力0.61%、而生質能源幾乎沒有，再生能源的角色非常弱，台灣沒有資格、也沒有條件廢核，核電是台灣能源發展的要素。

郭位指出，要達成非核家園目標，最樂觀的估計火力發電比例須達80%、非火力占20%，但若經濟成長率達2%，6到10年內能源消耗將增加15%到20%，台灣再生能源受限於地理環境，所以發電量是固定的，面對經濟成長，再生能源發電占比就會自動降低。（編輯：李信寬）1080310