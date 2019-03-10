環團：馬政府是台灣發展再生能源最大阻礙

（中央社記者吳欣紜台北10日電）前總統馬英九今天批評蔡政府能源政策，環保團體綠色公民行動聯盟晚間發表聲明指出，馬英九及其官僚總主張再生能源昂貴、不穩定，但馬政府就是發展再生能源最大阻礙。

馬英九基金會、長風基金會舉行2019民間能源會議，馬英九致詞時提及，台灣最新民意已否定「2025全面廢核」，但蔡政府仍提出違反公投結果的能源政策，這種踐踏民意、蠻橫傲慢的態度，民眾應該嚴厲譴責。

對此，綠色公民行動聯盟晚間發表聲明指出，馬英九與馬政府時期的部會官僚一直主張再生能源昂貴、不穩定，不該大幅投入發展，甚至說出「核能是主角，再生能源是丑角」等離譜言論，但熟悉台灣能源政策發展與再生能源產業界的朋友都知道，馬政府一直是台灣能源轉型與再生能源發展的最大阻礙。

綠盟指出，馬英九的認知完全出於傳統核煤集團主張，這與近幾年全球能源轉型與再生能源爆發式的發展背道而馳，也刻意忽略近年全球再生能源投資早已超過核電快20倍、核電的重要性在多數國家都在持續衰退中的事實。

綠盟也提到，今天能源會議貫穿全場的主張就是「核煤復辟、打壓綠能」，雖然看似以反對空污點綴，但真正意在鞏固核煤利益集團與政黨的利益，一方面刻意淡化核災的影響，另一方面又輕率地保證核安與核廢料的處理。

綠盟也批評，細看本次會議的與談名單，就可發現這就是馬政府執政時代的舊官僚大集合，除了馬英九與前行政院長江宜樺，還包括前政務委員梁啟源、前經濟部長杜紫軍、前行政院長毛治國、前環保署長魏國彥與前原能會主委蔡春鴻等「能源轉型阻擋者」。

綠盟也同時在聲明中喊話「你們已經浪費了台灣轉型契機八年，拜託饒了台灣社會吧」。（編輯：陳清芳）1080310