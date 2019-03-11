鄭文燦清晨返抵國門 盼台美交流常態化

（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）桃園市長鄭文燦今天清晨返抵國門，他表示，除了促進城市交流，也把台灣的聲音傳達給美國，讓許多過去認為不可能的交流能有所突破，他更希望，台美間交流未來可以常態化。

鄭文燦在2月28日至3月11日期間，率市府團隊赴美，除訪問洛杉磯、華府及紐約，也拜訪哈德遜研究所（Hudson Institute）等智庫進行交流。今天清晨他搭機返抵國門。

鄭文燦下機後受訪表示，這11天的訪美行程成果豐碩，一方面促進城市交流，這是未來台美交流的重要方向。另外也拜訪智庫、大學、研究機構等，還包括行政部門，像白宮的國務院、國會部門及參、眾兩院的兩黨議員。把台灣的聲音傳達給美國友人，讓許多過去認為不可能的交流能有所突破。

鄭文燦表示，此行也特別向美方表明總統蔡英文的兩岸政策是希望保護現狀。一方面台灣不主動挑釁，二方面也不希望在壓力下，台灣的現況遭破壞。希望美方能夠適度平衡許多破壞現況的因素。並將這樣的意見清楚的傳達給智庫、國務院、白宮國安會等，相信對台美間的加溫是有幫助、對台灣也有加分。

對於有媒體報導，這次訪美後，鄭文燦將在政治更上層樓、甚至可望成為總統副手。鄭文燦表示，這次訪美並非為了總統或副總統等政治議題，「回來後自己還會是市長」。很樂意能對台灣盡一份心力，自己不會考慮到對個人有什麼好處，也不會去思考其他的問題。

對於記者詢問，接下來其他縣市長也將陸續訪美，但鄭文燦這次訪問的突破恐無人能及。他則表示，美國在台協會都會根據不同縣市首長提出的需求做適度安排，身為直轄市長的自己已把交流常態化。在「台灣旅行法」通過後，希望雙方能有更多對話，目前基隆市長林右昌也已扺達紐約跟華府，相信一切都會有適當安排。（編輯：陳俊碩）1080311

桃園市長鄭文燦（左）日前訪美，11日清晨返抵國門，他受訪表示，除促進城市交流，也把台灣的聲音傳達給美國，讓許多過去認為不可能的交流能有所突破，他更希望，台美間交流未來可以常態化。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年3月11日