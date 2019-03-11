林右昌會紐約州眾議員牛毓琳 盼堅持從政理念

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）基隆市長林右昌今天與首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員牛毓琳會面，分享參政經驗。兩人都曾在艱困選區打贏選戰，有不少相似處，也期許彼此能堅持從政理念。

根據基隆市政府新聞稿，林右昌在友人安排下，利用午間空檔與牛毓琳餐敘。兩人都來自台灣，相談甚歡，牛毓琳特別關切社福議題，對基隆市補助老人做全口假牙的福利政策表示驚訝且讚佩。

牛毓琳幼年隨父母移民美國，2016年，33歲的她取代因弊案落馬的前議長蕭華（Sheldon Silver），在曼哈頓下東城、華埠的紐約州眾議會第65選區勝出，成為首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員。

牛毓琳與林右昌的從政路有許多相似處。

牛毓琳在亞裔人口只占10%、議員席次卻遠低於1%的紐約州當選，年紀雖輕，卻有豐富政治資歷，大學時期就在華盛頓州議會實習，參與醫療政策制定，協助銀髮族更容易取得所需的醫療資源。

大學畢業後，她擔任韓裔紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）幕僚長，並跟隨金兌錫的腳步，代表民主黨奪下紐約州眾議會議席，壯大議會中的亞裔力量。去年11月，牛毓琳在第65選區同額競選，輕鬆連任。

今天過48歲生日的林右昌深受民主進步黨栽培，曾跟隨林義雄、游錫堃、陳水扁、蘇貞昌、蔡英文等黨主席，在不同領導人風格下，擁有豐富的府、院、黨歷練。

去年11月，林右昌在傳統政治版圖藍大於綠的基隆市勝選，成為首位在基隆連任成功的民進黨籍市長。談到參政、競選過程，林右昌與牛毓琳頗有共鳴，期許彼此能堅持從政理念。（編輯：高照芬）1080311