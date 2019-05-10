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北市長選舉無效訴訟
中國國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，驗票結果為台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁守中提選舉無效訴訟，台北地院5月10日判丁守中敗訴。
北市長選舉無效訴訟
新聞專題
北市長選舉無效訴訟5/9

丁守中敗訴 學者：對柯文哲加分有限

最新更新：2019/05/10 19:59

（中央社記者蕭博文台北10日電）台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟今天被判敗訴，學者認為，這場訴訟媒體關注度低，柯文哲勝訴，但加分有限，放眼總統大選，柯文哲還得努力找回議題主導權。

前立法委員丁守中在去年台北市長選戰以3567票敗給尋求連任的現任台北市長柯文哲後，提起選舉無效訴訟，台灣台北地方法院今天判決「原告之訴駁回」，全案仍可上訴。

判決出爐後，親自到法院聽判的丁守中表示感到遺憾，並指選舉無效相關法律條文應作廢，將研究是否上訴；柯文哲則透過臉書表示，「嗯，知道了，繼續工作」。

曾擔任中央選舉委員會委員的世新大學新聞學系教授彭懷恩說，丁守中敗訴是意料中事，畢竟要證明「一邊投票、一邊開票」足以影響選舉結果的難度太高。

彭懷恩說，以丁守中的個性，勢必提起上訴，但結果恐怕還是敗訴；中國文化大學廣告系主任鈕則勳則認為，從丁守中敗訴後的發言可以看得出來，他非常在乎這場選舉，還會試著最後一搏。

鈕則勳進一步指出，台北市長選舉幾乎是丁守中政治生涯最後一戰，卻以3567票落敗，如今又被法院潑了盆冷水，心情糾結可想而知，研判丁守中上訴機率很高，也才能藉此作為維持政治能量的操作點。

針對選舉訴訟對柯文哲的影響，彭懷恩認為，恐怕只是一天的新聞，短期激勵柯粉士氣，而沒有長期的積極作用，柯文哲的未來關鍵還是在是否有創造新議題的能力，展現與高雄市長韓國瑜旗鼓相當的氣勢。

鈕則勳則認為，這場選舉訴訟的議題在媒體上靜悄悄，無法激起漣漪，柯文哲雖勝訴，但對網路聲量沒有什麼幫助，目前媒體的議題都是圍繞韓國瑜，柯文哲多半只能被動回應，欠缺主導話題的能力。（編輯：張銘坤）1080510

地機族
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