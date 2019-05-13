藍委要求首長辯論經貿特區 政院：立院答詢說明

（中央社記者范正祥、吳佳蓉、顧荃、楊淑閔台北13日電）國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆今天與前農委會主委陳保基在立法院召開記者會，要求與財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、農委會主委陳吉仲辯論「經貿特區」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，此事立法院討論。行政院及各部會首長依憲法向立法院負責，部長們可至立法院報告並接受立委質詢，在國會中清楚說明經濟政策。

自經區話題持續引發藍綠論戰，提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」的曾銘宗、賴士葆、費鴻泰不滿所提主張「被抹黑」、「被抹紅」，以及不被民進黨政府認同，再次喊話要求與相關部會首長公開辯論，讓民眾了解狀況。

記者會一開始，曾銘宗先將「自由貿易經濟特區」的簡稱，釐清定位為「經貿特區」。他說，各界對此議題有不同的稱呼，有的說「自經區」，有的稱「自貿區」，但是現行規定有「自貿港區」，因此他定位為「經貿特區」。

曾銘宗說，自由貿易經濟特區主張頻頻「被抹黑」、「被抹紅」，為讓所提拚經濟的民生法案能被各界充分了解，希望能與相關部會首長公開辯論。

陳保基表示，政府過去推動自貿港區政策，現今質疑自由貿易經濟特區，基層文官論述辛苦，奉勸許多政策要有延續性，「這延續性正是保護文官體系最重要的概念，不希望政治把基層文官搞得不曉得怎麼去推動國家未來的發展。」

面對國民黨立委點名公開辯論。財政部長蘇建榮今天回應，本於機關首長職責，立委針對政府政策提出討論及建議，會於立法院備詢時，就本身執掌業務公開答辯回應。

陳吉仲也表示，身為國家的政務官，對於重大的公共議題和施政方向，原本就有責任到立法院備詢，若3位立委有任何政策上的指教，「歡迎在立法院提出質詢，我必公開答詢。」（編輯：謝佳珍）1080513