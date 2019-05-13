Kolas：譴責中國企圖操控台灣媒體 干擾民主

（中央社記者顧荃台北13日電）中國全國政協主席汪洋日前會見近百家兩岸媒體，行政院發言人Kolas今天表示，媒體是中國用來統戰台灣的工具，她要強烈譴責中國政府，企圖藉由操控台灣的媒體，干擾台灣的民主政治。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）在臉書發文表示，她還是菜鳥記者時，長官總是拿「說大人，則藐之，勿視其巍巍然」這句話耳提面命提醒她，想當媒體人，就要敢於挑戰權威，勿被有權有勢之人嚇到鞠躬哈腰、嚇到腿軟，連該問的問題都問不出來，千萬別連該挖的真相也挖不出來，連該有的「格」、該有的「真」都沒了。

Kolas表示，汪洋提及「堅持九二共識，協商一國兩制⋯⋯兩岸關係的發展，實現祖國和平統一，時和勢都在大陸」、「中國共產黨高度重視兩岸關係的發展，高度重視媒體在兩岸和平發展中的重要作用」、「歷史將記住你們。」等語。

她說，台灣有媒體，聽著聽著，附和著、說笑著、拍手著。汪洋講得很清楚，媒體是中國用來統戰台灣的工具。她要強烈譴責中國政府，企圖藉由操控台灣的媒體，干擾台灣的民主政治。

汪洋10日在北京舉行的第四屆兩岸媒體人北京峰會會見近百家兩岸媒體、機構代表，他表示，把「寶」押在外國勢力身上都是靠不住的，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。

第四屆兩岸媒體人北京峰會由北京日報報業集團主辦，協辦的是旺旺中時媒體集團。根據大會發給媒體的指南，兩岸共有近百家媒體及相關機構、共計200餘名代表在北京聚會，主題為「兩岸交流與媒體責任」。（編輯：張均懋）1080513