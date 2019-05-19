朱立倫：台灣走向民粹主義 但韓流台風不是

（中央社記者余祥台北19日電）表態參加國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今天在一場演講中表示，台灣正走向民粹主義的路上。會後媒體詢問，韓流、台風是否為民粹，朱立倫說，其實不是，兩人願意從政都是好事，跟純民粹主義不一樣。

朱立倫今天參加「第十五屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，他在演講中提到，民粹主義是全世界從學界到政界都在關注的議題，他日前到國外訪問，有學界人士問他，台灣是否也會走向民粹主義，他的回答「是，看來正在走」。

朱立倫說，好比美國總統川普、英國脫歐、菲律賓總統杜特蒂，全球民粹主義浪潮正顯示民主的崩壞，或是對民主價值產生問號。

朱立倫在演講最後提到，民主是台灣的價值，雖然全球民粹興起，但大家仍要對民主有信心，民粹只是民主過程中的一陣風、一陣潮，「最近不能用韓流，不能用台風，免得讓人家誤解。」

會後媒體詢問，高雄市長韓國瑜帶起的「韓流」、鴻海董事長郭台銘刮起的「台風」是否為民粹，朱立倫說，其實不是，韓國瑜非常接地氣、郭台銘是成功的國際企業家，他們願意從政都是好事，跟所謂的純民粹主義不一樣。

他並解釋說，他只是在談民粹主義的風潮，對台灣、對世界有什麼影響，這也是國際觀察台灣的重點。

至於朱立倫昨天與粉絲見面時提到，有委屈也不會說出口，媒體詢問，是否因為在黨內初選過程受委屈。朱立倫說，有人認為他應該對黨內同志有所批評，有什麼委屈就大聲說出來，但大家是一家人，他堅持伸手不打自己人，畢竟批評容易，收拾難，「傷害就到我身上為止。」

媒體詢問，近日有原本挺朱的粉絲團改名挺郭，朱立倫說，很多人說這可能是管理者的作為，不代表粉絲集體的想法，可能在創造新聞效果，實質上並沒有影響，譬如他的臉書粉絲還是持續增加。不管是什麼粉，最後大家都是國民黨的粉絲，要團結一致。

媒體追問，近日是否有跟高雄市副市長李四川見面，朱立倫說，他們常會見面、聯絡，是老同事、老朋友了，只要李四川有回台北就會見一下、聚一下，至於是否有聊到韓國瑜，朱立倫說，聊什麼都可能。

朱立倫也預告，明天將上網路紅人館長的臉書直播，會給館長狠狠的問，並實實在在的答。（編輯：林興盟）1080519