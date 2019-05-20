曲棍球案檢察官遭彈劾 兩派監委互槓

（中央記者余祥台北20日電）監察院14日通過彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，提案監委還指認定辦案程序缺失是經法務部認證。當初投下反對票的5位監委今天公布反對意見表示，部分彈劾文內容太過武斷、立論單薄，「監察院同仁實在受夠了。」

提案彈劾的監委高涌誠、蔡崇義辦公室也發布聲明表示，5位委員的意見說明斷章取義，並非可採。關於其意見說明，提及審查會審查過程及約詢內容等，並非全貌，且屬於尚未通過司法及獄政委員會審查調查報告的內容，依法須待委員會審查後，才得將全文上網公布，請外界耐心等候，屆時自有公評。

監察院14日以6比5通過彈劾陳隆翔，認定他日前偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案件，漏未論斷偽造印章、印文及署押及侵占、盜用公印文等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，但此彈劾案遭法界批濫權侵越。

當時投下反對票的監委方萬富、江明蒼、仉桂美、包宗和、蔡培村今天公布反對彈劾的意見說明。

5位監委表示，彈劾文指「漏未論斷前階段偽造印章、印文及署押等方法行為之事實，其認事用法違誤，違反辦案程序情節重大」，未免太過武斷。

5位監委指出，陳隆翔寫給監察院長張博雅的陳情書，曾談及提案委員一再以錯誤法律見解質疑或譏笑陳情人，該段陳訴何等嚴重，有其他委員稱該種控訴、毀謗之風不可長，實情如何，只有當事人知曉，或可調閱詢問錄音帶，進一步瞭解實況。

彈劾文內所謂「漏未論斷侵占之犯罪事實，屬嚴重疏漏‥」，5監委認為，立論似嫌單薄，能否經得起考驗，有待職務法庭釐清後揭曉。

此外，高涌誠日前表示，監院指陳隆翔的辦案程序嚴重疏失，缺失經法務部認證。

5位監委說明，法務部檢察司長曾到院說明，「刑法第40條及第219條應沒收規定，實務上記載方式，不像法院判決後面有相關欄位會做交代，檢察官未交代是否沒收，和執行檢察官無關。認真的檢察官會交代是否沒收，甚至會註明單獨沒收，要交代才是正辦，檢察官辦案時要注意，我們會再加強」。

5位監委認為，檢察司長前半段話談緩起訴處分書與法院刑事判決書有別，偵查與執行檢察官各司其職；後半段是說檢察官辦案要認真、有瑕疵要改進加強，善意回應提案委員。但如果提案委員以這段話導出缺失「經過法務部認證」，那就言重了，更傷及監察院形象及辦案公平的立場，「監察院同仁實在受夠了。」

5位監委說，監察權與司法權之界線一直以來討論甚多，最近更因為11位新進監察委員就任後，屢屢踩紅線而被熱烈討論。（編輯：黃國倫）1080520