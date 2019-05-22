蚊子館列管 工程會統計市場閒置最多

（中央社記者潘姿羽台北22日電）行政院公共工程委員會報告指出，統計94年至108年第1季止，工程會累計列管閒置公共設施共428件，前3大類型依序為市場設施、辦公廳舍、停車場，而閒置原因最主要為環境變遷。

工程會主委吳澤成今天於立法院交通委員會報告「閒置公共設施活化辦理情形」，他表示，工程會94年起開始列管閒置公共設施，初期著重於中央興建及補助地方政府興建的閒置公共設施，102年起擴大清查列管地方自籌興建的閒置設施，以及各界所提的案件。

經統計，94年至108年第1季止，工程會累計列管閒置公共設施共428件，依類型來看，以市場設施72件最多、辦公廳舍57件居次、停車場54件排名第三。

觀察閒置原因統計分析，則以「環境變遷」因素最多，達152件，這類情形包括設施使用年限屆期、少子化、民眾消費習慣改變、縣市合併等；第二大原因是「缺乏經費」，共有56件，規劃不當也有49件。

吳澤成指出，工程會採「防杜新增，加速活化」策略，在加速既有閒置公共設施活化方面，每季定期召開行政院活化閒置公共設施督導會議，針對列管案件探討關鍵問題，包含回歸原使用目的強化原功能、轉型再利用、拆除及轉為非公用財產等。

為了協助地方改善設施活化經費不足，吳澤成也表示，已訂定「閒置公共設施活化補助經費審議執行及考核要點」，希望透過經費補助方式，提升公共設施使用情形。

工程會也透過全球資訊網公開揭露設施活化情形，督促設施管理機關加速推動活化作業，及提供需求機關或非政府組織公益單位、青年創業洽詢使用機會，包含轉型為長期照顧、托嬰、非營利幼兒園及地方創生等用途使用，或是媒合相關單位及在地資源推動設施活化使用。（編輯：楊凱翔）1080522