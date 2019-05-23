郭台銘質疑聯美抗中 陳明通：請多了解兩岸關係

（中央社記者陳俊華台北23日電）鴻海董事長郭台銘質疑政府「聯美抗中」路線。陸委會主委陳明通今天說，請郭台銘多了解一下兩岸關係、多學習政府政策；也應在國際社會大聲講出中華民國、台灣不屬中華人民共和國。

投入中國國民黨總統初選的郭台銘昨天接受聯合報專訪時說，在「和平、安定、經濟、未來」的架構下，經濟方向除做到台灣獲利、美國達標、中國轉型成功，也新增與日本親善交流。他並質疑蔡政府的「聯美抗中」路線。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會主任委員陳明通列席，審查台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）部分條文修正草案。

陳明通會前受訪時表示，「請他（郭台銘）多了解一下兩岸關係、對政府政策多學習一點」，要思考今年初中國提出一國兩制台灣方案，推動統一進程，這是對台灣很大的威脅，目的在消滅中華民國，現在政府的所做所為，都是在捍衛中華民國，守護這塊土地。

陳明通說，「我不要跟他（郭台銘）打口水戰」，中共長久以來對外宣傳只有一個中國、台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國唯一合法的政府。若郭台銘到美國去講台灣是中國不可分割的一部分，在國際社會認知的中國就是PRC（People's Republic of China），「對國際社會傳達錯誤的訊息」。

陳明通表示，郭台銘回來台灣講中華民國「有什麼用」，在國際社會應該大聲講出中華民國、台灣不屬於中華人民共和國。

對於中國官媒「新華社」批總統蔡英文是「孤獨的政客」。陳明通說，北京不願意面對中華民國的存在，對領導人有這種不應該、不恰當的談話，是無助於兩岸關係的和平穩定發展。

另外，陳明通也說，直轄市長、政務官要到大陸有一定審查機制，可是香港澳門關係條例（港澳條例）沒有這個機制，因為香港「一國越來越強、兩制色彩越來越低」，這幾年看到西環治港，中聯辦的手伸進香港政治，因此希望把聯審機制從兩岸人民關係條例，也搬到香港澳門關係條例中。

陳明通會前特別向媒體介紹，今天他所繫的深藍色領帶，是韓國國會送他的，陳明通也用韓語向大家問好、說謝謝，心情相當不錯。（編輯：楊凱翔）1080523