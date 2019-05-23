一國兩制台灣方案 蔡總統：沒有模糊空間

（中央社記者溫貴香台北23日電）六四事件30週年前夕，總統蔡英文今天接見華人民主書院訪賓表示，在一國兩制台灣方案出現的時候，台灣的總統沒有游移或模糊的空間，必須要講清楚，這不是現在享有自由民主人權的一個國家會接受的方案。

總統上午在總統府接見華人民主書院訪賓一行人，總統致詞時表示，看到訪團成員，她真的很高興，尤其是六四事件30週年，華人民主書院在台灣規劃一連串的活動，包括研討會、展覽還有紀念晚會。這些活動再一次的提醒台灣人，在歷史上曾經發生的事情，也提醒民主的可貴。

總統提到，30年前她剛念完書，是個年輕的教授。那個時候，台灣的社會跟中國出現了訴求民主化的聲浪。30年前，也大致是民進黨出現的時候，但是這30年的發展確實讓兩岸發生很大的差異。

總統說，30年來台灣的民主發展讓人印象深刻，過程中有很多人犧牲了自由及生涯，甚至於很多人都入獄過。但是歷史走到今天，台灣的民主發展確實是華人社會裡，一個讓人有期待的地方。

總統指出，中國這段時間以來感覺越來越緊縮，不但對自己的人民有這樣的限縮，事實上，台灣民主社會裡面的言論自由也受到外面很大的干擾；大家都很清楚干擾主要的來源。

她進一步表示，事實上，全世界的民主國家都面臨這個問題，因為民主國家保障言論自由，但是來自境外的干擾，或者現代的科技跟商業化的手法影響言論市場，其實都是過去一段時間的深刻體驗，也必須在言論自由不被破壞的情況下，需要面對處理的問題。

「做為民選的總統，除了要讓兩岸的關係能夠維持穩定，處於一種和平的狀態，其實在很多時候還是要把話說清楚」總統表示，比如說「一國兩制台灣方案」出現的時候，台灣的總統沒有游移或模糊的空間，必須要講清楚，這不是現在享有自由民主人權的一個國家會接受的方案。

總統進一步說明，不希望因為台灣總統的模糊回答，造成對方的誤解或是誤判，也讓很多堅持民主跟自由的人失望。今年1月2日確實是一個很關鍵的時刻，也開始讓台灣人意識到，確實現在自由民主的方式已經受到威脅。

她相信在這個時刻再一次提醒六四事件的這段歷史，以及很多人在六四事件前後的付出，都會讓人更加珍惜這些自由、民主得來不易。

總統再次感謝華人民主書院在六四事件30週年能在台灣舉辦一系列的活動，提醒台灣人，民主自由不是沒有代價，應該要珍惜。（編輯：林興盟）1080523