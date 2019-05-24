遭楊秋興指噁心 韓國瑜：大家還是好朋友

（中央社記者程啟峰高24日電）前高雄縣長楊秋興指出，高雄市長韓國瑜參加國民黨內總統初選沒正當性，應快退出，並批評以"Yes,I do."表態參選太噁心。韓國瑜今天則表示，大家還是好朋友，尊重楊秋興的發言。

韓國瑜下午至高雄展覽館，參加2019高雄市旅行公會國際旅展高雄館開幕活動，受訪時做以上表示。

韓國瑜說，去年剛當選市長不久，與楊秋興談的氣氛非常好，楊當時一心一意想幫高雄在中國大陸經商的台商服務，並雙方溝通過程非常和諧，非常順暢，後來高雄市政府成立兩岸工作小組，請楊擔任副召集人，「他（楊秋興）也欣然接受」。

韓國瑜表示，楊秋興擔任高市府兩岸工作小組副召集人這幾個月來，大家處得非常愉快，雙方約2週前還在糧食公會見面，彼此握手致意氣氛還不錯。

韓國瑜覺得，楊秋興還有熱心幫高雄台商服務，以及幫一些留學生及法律上糾紛，這些都能幫高雄，也是非常好的事，最後他還是要說「大家還是好朋友」。

昔日力挺韓國瑜選高市長的楊秋興接受ETtoday新聞雲專訪「是否認為韓國瑜應該要退出初選」，楊秋興直言：「當然是啊，因為沒有正當性，你（韓國瑜）這樣扭扭捏捏到現在，人民看了都煩了；我看到他說"Yes,I do."我內心實在真的覺得很噁心。」楊秋興認為，這句話是男女結婚時才會用到的回應，但如今卻被韓國瑜拿來用，實有不妥。（編輯：吳佳穎）1080524