蔡總統盼給再長一點時間 台灣將脫胎換骨

（中央社記者黃旭昇新北24日電）蔡總統今天表示，政府在政策上走對道路，投資就會回來；只要給她再長一點時間，她能做更多的事情，讓已經成熟的團隊可再發揮更多的功能，台灣一定脫胎換骨，會很不一樣。

總統蔡英文今天傍晚參拜新北市新莊地藏庵，贈送「啟慈揚善」匾額。稍早也在中和福和宮、中和廣濟宮上香祈福。在向支持群眾座談致詞時，總統做以上表示。

在地區立委的安排下，支持民眾手持「辣台妹加油，辣台派我驕傲」的海報，替黨內初選的總統加油。

適逢新莊地藏庵文武大眾老爺文化祭，總統也在「小英之友會」安排下與地方民眾座談。獨派大老史明特地到新莊地藏庵見蔡總統，總統彎下身子與乘坐輪椅的史明致意。

蔡總統說，日前參訪Facebook、Google在台灣的總部，看到年輕人在不同的專業領域，在不同的公司開創新的人生，Google未來總部還要繼續擴大招募人才。

總統說，台灣逐漸與國際接軌，許多外商在台投資，台商也都回流。未來幾年會是台灣投資大爆發的時代。今年台商返台投資已突破2500億元目標，今年度也將提升目標至5000億元。

總統表示，政府營造更適合投資的法律與環境，也保障智慧財產權，許多高階人才都希望住在民主的台灣；更重要的是，中國貨與台灣貨不會搞混，不受美中貿易衝突的影響。

蔡總統提到，台灣維持穩定經濟成長，稅收增加，並以「前瞻基礎建設計畫」推動國家與地方所需建設。執政3年來盡心盡力去做，她說，「我們真的是很負責任的執政團隊」。

總統說，2020年是最關鍵的一年。過去3年，中國對台灣的文攻武嚇不算少，但是，她沒讓過一步，國際上也沒有人說她是麻煩製造者；她沒有挑釁，並維持台海基本相對的穩定。

她強調，台灣在國際間的朋友愈來愈多，台灣在整個印太地區戰略地位非常重要。守住台灣，就是守住亞太地區、印太地區的和平穩定。當中國的軍機蓄意跨越台海中線準備破壞和平，她也告訴國軍，若下次共機再蓄意越過中線，就強勢驅離。（編輯：張銘坤）1080524