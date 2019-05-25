回應郭王配 郭台銘：一定有合作空間

（中央社記者吳家豪台北25日電）外傳鴻海董事長郭台銘有意與前立法院長王金平搭檔參選2020，郭台銘今天回應，如果他是素還真，那王金平就是一頁書，兩人一定有合作空間；他也強調，從政一定要求清廉。

郭台銘今天參訪嘉義景點檜意森活村和人稱「媽祖婆」的前嘉義市長許世賢故居，他抵達檜意森活村時，受到大批支持者與多位國民黨籍議員熱情歡迎。

談到這次到嘉義參訪的感想，郭台銘說，他第一站就訪問嘉義民主聖地的許世賢故居，發現真的學到很多；許世賢是台灣第一位女醫學博士，而且執政清廉，人稱「媽祖婆」，對他非常有意義。

郭台銘表示，有人問他當選總統能不能清廉，這點他一定能保證，「清廉就是我從政最重要的任務」；他從一位92歲的老婆婆手上獲贈檜木雕刻，就像要效法檜木的精神，說話要算話，做事要為了人民。他也感受到嘉義民眾的熱情以及對他的期望，希望他能把民主清廉的社會找回來，因此覺得自己「任重而道遠」。

媒體詢問「郭王配」的可能性，郭台銘回應說，王金平是他的「關公兄弟」，兩人隨時都有溝通管道，隨時都可以會面；信關公的人都要講義氣，王金平向他談了很多義氣的事情。無論如何，他與王金平是「兄弟爬山，各自努力」；郭台銘並稱讚王金平是國家不可多得的人才。

郭台銘說，如果他是霹靂布袋戲知名角色「素還真」，那王金平就是另一個角色「一頁書」，兩人一定有合作的空間，只要為了中華民國好，雙方一定會努力。

媒體詢問，與王金平的合作是否會在國民黨初選之後再談，郭台銘坦言，這還沒有談到，甚至他與王金平是否互補也還言之過早，最重要的是看人民的選擇是誰，無論誰代表國民黨參選總統，黨內都應該團結，一起打贏這場選舉。

談到是否將比照高雄市長韓國瑜的做法參加大型造勢活動，郭台銘說，他會盡量貼近民意，比較偏向舉辦經濟與科技論壇，至於造勢活動還在規劃中。

他也強調，「只要國民黨勝」，大家團結在一起，讓「不民主的民主進步黨」下台，，這才是主要的任務。（編輯：李信寬）1080525