維護本土生物 蘇貞昌：嚴格查緝非法動植物進口

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）行政院長蘇貞昌今天表示，為維護本土生物多樣性，應加強遏止外來物種；並要求農委會、海洋委員會等嚴格查緝進口非法動植物，內政部警政署針對市面上販售非法動植物嚴格取締與執法。

行政院晚間發布新聞稿表示，蘇貞昌今天參訪國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心時表示，為維護本土生物多樣性，應加強遏止外來物種，例如街上常見販售的蜜袋鼯，繁殖快且比本土物種強勢，甚至帶有披衣菌。

他說，政府應讓國內民眾瞭解外來物種對本土動植物的影響，比照非洲豬瘟病毒防制，各方面防疫需嚴格執行；若相關預算不足，可動支預備金因應。收容中心謹慎照料動物，若需政府協助，請農委會支應。

同時，蘇貞昌也要求農委會、海洋委員會等相關機關針對進口非法動植物嚴格查緝，以及內政部警政署針對市面上販售非法動植物嚴格取締及執法。

農委會表示，屏科大保育類野生動物收容中心成立於1992年，目標為提供適當野生動物急救及收容場所，占地約2.5公頃，擁有醫療中心和20棟的動物照養區。至今收容累計數量超過3000隻動物，種類超過100種。

蘇貞昌今天在屏東的行程還包括視察恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程。他表示，硬體建設應一次到位，相關醫療機具、管路等也應一次完成；對於應有的醫療器材配給，經費無限制。

他也說，恆春旅遊醫院的就醫人數需求並非以恆春半島5萬人估量，而應以觀光熱季400萬人估量，並衡酌地區特性，落實「假日門市」的概念，交通調撥、衛生、醫療相關配置等，都須以此概念設計。他也希望衛福部設計1套平日與旺季醫護人力如何調撥支援的規劃。

蘇貞昌表示，針對不同狀況的民眾所需要長照服務不同，衛福部應有完整規劃，其他部會依此規劃提供協助，政府將全力支援。

此外，蘇貞昌說，偏鄉民眾就醫相當辛苦，政府應提供完整的醫療服務。對於醫院的醫療制度、人力、進用與福利都要兼顧，衛福部應設計完整配套，並在2週內向他說明。

有關恆春旅遊醫院醫療大樓地下1樓、地上8樓的工程，蘇貞昌指出，相關進度不符他的要求，請行政院秘書長李孟諺、衛福部務必督導工程進度，內政部營建署提供協助。

衛福部表示，恆春旅遊醫院為台灣最南端公立醫院。2017年7月，當時的行政院長林全深感醫院醫療資源極度不足，指示全力支持醫療大樓拆除重建計畫，並於當年9月核定，預計於2021年年底前完工。

衛福部指出，恆春旅遊醫院醫療大樓啟用後，預計於2024年，一般急性病床增加至64床；血液透析床增加至30床、加護病床增加至9床。未來也將持續強化醫療人力支援，並發展成為社區型綜合醫院，強化急重症與長照、原民照護。（編輯：李信寬）1080525