民進黨：郭台銘挑撥社會對立 軍公教無法認同

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨今天說，郭台銘後援會以報紙廣告指控民進黨用「米蟲」等字眼羞辱軍公教人員，民進黨對廣告不實指控深感遺憾，郭台銘刻意營造階級對立與仇恨，相信多數軍公教無法認同。

民進黨發言人李問今天透過新聞稿指出，年金改革初衷是希望社會各界共體時艱，共同為年金的永續經營而努力，並促進社會各界團結與相互諒解。改革過程中，特別感謝許多不同世代的軍公教朋友，為了年金永續經營，願意對改革表達支持。

他說，對於每一位軍公教朋友長期對國家付出，相信台灣社會大眾都銘記在心。同時，民進黨政府任內也對軍公教調薪3%、帶動國內企業薪資成長，以薪資實際成長方式改善全民經濟。

李問表示，反觀鴻海董事長郭台銘，除了挑撥軍公教族群和勞工之間的對立，更在國家認同上搖擺，嚴重打擊國軍與公教人員的士氣。例如日前郭台銘發表缺乏國防專業的言論，口出狂言認為國軍無須購買軍備，不但抹煞國軍的專業建軍與採購規劃，更是嚴重詆毀國軍為了捍衛中華民國台灣所做的努力。

李問呼籲，郭台銘應停止挑撥社會對立，也反問「如果郭台銘因為錯誤的外交國防政策，讓國家主權陷入險境，又如何能夠保障軍公教族群的福利？」（編輯：林興盟）1080526