漢光演習 航空迷搶拍彩繪老虎F-5戰機

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）國軍漢光35號演習今天登場，大規模演練「戰力保存」科目，戰機陸續進駐空軍花蓮基地，其中「彩繪老虎」F-5戰機降落花蓮機場，引起航空迷興奮搶拍。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演練將於27日至31日舉行，29日進行「東部海域聯合實彈操演」，今天模擬空軍西部各機場遭中國導彈襲擊，空軍各基地戰機緊急轉場，疏散到東部的佳山及志航基地保存戰力。

上午多架次的C-130運輸機，由西部各基地載運戰機技術人員、武器彈藥等陸續飛抵佳山基地、空軍花蓮基地後，P-3C反潛機、C-130改裝的天干機也降落花蓮機場。

接著幻象2000型戰機、IDF經國號戰機也降落佳山基地，之後在機翼兩端掛載照明彈的F-5戰機也陸續飛降花蓮機場。其中，最後一架是雙座的F-5F「彩繪老虎」機，讓在花蓮機場周邊守候的航空迷相當興奮，首次在花蓮拍攝「彩繪老虎」機。

空軍台東志航基地去年7月14日辦理營區開放活動，特別彩繪F-5戰機，以虎斑為主軸，象徵著基地所孕育出的小老虎，堅守崗位，捍衛領空，並配合戰備需求，機身與機翼為低視度虎斑迷彩，直尾翅為黃黑相間虎斑迷彩以突顯老虎的勇猛頑強又不失活潑的一面。(編輯:孫承武)1080527