總統初選遊戲規則變與不變 卓榮泰動見觀瞻

卓榮泰在上週三中執會表示，黨內初選辦法修改，除非在協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則須依照制度在選舉公告前提出並完成，或依照制度適用於下次。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北29日電）民進黨中執會今天將討論嘉義縣長翁章梁等24名中執委提案，內容包括總統初選採對比式民調納入台北市長柯文哲、手機與市話比例各半等，提案到底以何種方式處理，黨主席卓榮泰動見觀瞻。

繼4月8日總統蔡英文與前行政院長賴清德在登記總統初選後兩人首度會面，昨天下午再會面，知情人士透露，對於蔡英文陣營所提出的初選的民調對象、手機占比等，及賴清德上週三（22日）親赴中央黨部向5人協調小組所提新方案，也就是只有賴清德贏而蔡總統輸國民黨對手情況下，盼黨提名他參選等，均無具體進展。

中執委、民進黨立委王定宇上午受訪表示，比照上週做法，他仍會要求會議主席裁示全程直播，至於是否動用表決處理24名中執委提案，他表示，要看討論狀況而定。

卓榮泰在上週三中執會表示，黨內初選辦法修改，除非在協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則必須依照制度在選舉公告前提出並完成，或是依照制度適用於下一次，這是基本道理、程序公平與正義。

卓榮泰向中執委們喊話表示，希望大家思考，「我們今天坐在這裡，和3月13日坐在這裡，難道3月13日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎？以後的歷史告訴我們，3月13日兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生。」

民進黨內人士表示， 今天中執會討論24位中執委提案是否動用表決，卓榮泰不只一次重申態度與立場不變情況下，卓榮泰對於捍衛制度的堅持，讓今天的中執會呈現山雨欲來的緊張態勢。

賴清德昨天接受媒體專訪提到，今天中執會只有一個提案就是挺英派的提案，一旦遊戲規則改變對民進黨影響深遠。24位中執委提案是：民進黨2020年第十五任總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。（編輯：林興盟）1080529