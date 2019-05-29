王金平：選舉採全民調 誰支持誰不那麼重要

（中央社記者劉冠廷台北29日電）雲林張榮味家族、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，傳出都在幫忙高雄市長韓國瑜，前立法院長王金平今天說，國民黨總統初選採全民調，所以誰支持誰，也不是那麼直接重要。

韓國瑜6月1日將出席一場造勢活動，傳出顏清標、張榮味家族等都在幫忙串聯挺韓，也與顏清標、張榮味家族關係密切的王金平今天在接受媒體訪問時表示，每位候選人一定會爭取各界支持，這是一定會這麼做，不覺得什麼意外，給予尊重且祝福。

現場媒體詢問，是否認為最後選舉，這些人會站在他這邊，王金平表示，現在選舉採取全民調，所以誰支持誰不是那麼直接重要，不會馬上顯現在民調上；至於是否感覺被挖牆腳，他則說，不要這麼想，每個人都可以去爭取。

王金平也提到，日前曾跟國民黨主席吳敦義說過，民調最強，不見得是選舉最強，希望要整個做考慮，提出公平合理的初選辦法；民調會因為何時做民調、議題怎麼問，不同的狀況，都會有不同的結果。

王金平昨天接受媒體專訪時曾指出，高雄好不容易拿回來，一定要固守，要避免總統、高雄雙輸的情況。他今天也再度表示，大家都很清楚，要再找一個有這種條件的人，再度贏得勝選，不是沒有，但也有些風險。

此外，前新北市長朱立倫在接受媒體專訪時表示，王金平是資深國會領袖，但沒在行政單位待過，無行政經驗，對此，王金平表示，立法院長是首長，因此就有行政權在其中。（編輯：林興盟）1080529