民進黨總統初選 賴清德催票支持會贏的人

（中央社記者葉素萍台北3日電）前行政院長賴清德今天赴龍山寺參拜，他說，勝利是最大價值，面對台灣這大局，若無法派出可以打贏選戰的人，一切都是假的、空的、多說的；他是黨內最有勝算打敗國民黨的人，「要支持就支持會贏的人」。

對於這兩天賴清德與總統蔡英文隔空為民調議題相互喊話，賴清德今天說，他會君子之爭，希望打一場典範級初選，雖然過程許多波折，都當成淬鍊意志力，讓他未來有機會承擔更大責任，不管發生什麼事，不會改變初衷，他也希望蔡總統、蔡總統陣營、支持蔡總統的朋友，「最後關鍵時刻一定要把握住原則」，因為初選過後還要團結一致，明年勝選，這才是最重要的事。

賴清德赴龍山寺參拜，現場支持者高喊凍蒜，但也有抗議民眾拿著「環評黑手、獨裁工作者」的標語，衝向前嗆聲；激起挺賴、反賴人士一陣口角。

賴清德參拜後致詞提到龍山寺是信仰中心、也是民主聖地；來參拜是希望長期支持民主運動的人士找回創黨精神，也希望神明保佑台灣風調雨順、國泰民安，未來總統大選，也要支持保佑守護台灣的人。

他拿出歷史照片指出，1986年自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起519行動解嚴抗爭，當天群眾被鎮暴警察包圍在龍山寺內，人牆圍堵僵持10多個小時，寺內政治人物及群眾沒東西吃、沒水喝，民眾買肉包等食物丟進封鎖線。

賴清德說，歷史並不遠，對民主的打拚，絕不能忘記，在歷史關鍵時刻，他不是為了個人出馬參選總統，也不計較遭受多大批評；他強調，生在台灣、死在台灣、葬在台灣，與台灣共生死。

媒體追問，高雄市長韓國瑜也說過生在台灣、葬在台灣，賴清德今天此語，是不是因為看到韓國瑜在凱道有群眾支持？

賴清德表示，「我比他（韓國瑜）還要早講」，他參選國代、立委、台南市長都講過這樣的話。

另外，賴清德也提到，民主是人民作主，任何人要代表民進黨出征一定要透過民主程序，公開、公平、公正由人民決定，贏的人代表民進黨出征，結合台灣國內力量，捍衛台灣；勝利是最大的價值，「面對台灣這個大局，若沒有辦法派出可打贏選戰的人、一切都是假的、一切空的、一切都是多說的」。

賴清德說，無論是基層聽到、看到、瞭解的或各種民意調查，他都是民進黨內最有勝算打敗國民黨的候選人，「要支持就支持會贏的人」

他說，他不計較個人利害關係，面對種種攻擊，雖然初選有很多波折，他一定勇敢面對，雖然初選時間延長、選舉辦法被修改，但是他有絕對信心，請所有支持者一定要有信心，一定會贏得初選，未來捍衛台灣。

賴清德表示，與浮出檯面所有候選人比較，無論韓國瑜或是台北市長柯文哲，他守護台灣主權、維護台灣民主自由，更強又有力；一個剛當選高雄市長，還沒時間證明能做好市長，更別說選總統；柯文哲雖當過一屆首都市長但台北市民普遍對市政不滿意，「我絕對比這兩個人有能力」，6月10日到14日拜託大家在家顧電話、堅定支持他。

賴清德已公布競選歌曲，他說，歌曲能傳達意志；他就是走入基層、深入社會，利用每個機會說明理念，爭取支持。（編輯：蘇志宗）1080603