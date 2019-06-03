AIT如何澄清假訊息 臉書公布教戰守則[影]

（中央社記者顧荃台北3日電）美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷今天透露面對假消息的處理方式，她說，公開澄清，有時反而更助長謠言傳播；因此若評估謠言散播程度不廣，通常就會忽略它。

AIT今天在臉書發布影片，孟雨荷（Amanda Mansour）說明AIT如何決定是否回應不實的資訊。

孟雨荷指出，這有兩個基本原則，第一，希望人們了解真相；第二，不想協助散播謠言或不正確的資訊。

她說，一般來說，AIT對一件事評論越多，那件事就會受到越多報導，有時候只要發出一項聲明，就會產生無數原本不會被寫出來的報導。根據科學研究，聽到一件事的次數越多，無論上下文是什麼，人們越容易相信那件事。意即就算媒體報導那是謠言，無意間還是讓更多人接觸到謠言。

孟雨荷表示，因此面對謠言或謊言時，AIT會評估它的散播程度，如果認為大多數人還沒聽過，而聽過的人已經知道那不是事實，通常就會忽略它；如果認為大多數人已經聽過，也對於是否為真感到困惑，就會做出回應。

孟雨荷說，簡而言之，AIT不認為每個謠言或謊言都值得回應。她認為，作為負責任的新聞消費者，大家應尋找並支持所信任的報導來源，當看到一些感覺很可疑的資訊時，可以自己做一些事實查證。（編輯：鄭雪文）1080603