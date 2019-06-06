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美擬對台軍售 中國外交部：嚴重關切

最新更新：2019/06/06 17:32

（中央社記者陳家倫北京6日電）美國研擬對台軍售，價值超過20億美元，中國外交部發言人耿爽今天表示，中方對美方有關動向表示嚴重關切，呼籲美方慎重妥處涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

美媒報導，美國準備銷售108輛M1A2艾布蘭戰車，以及大批反戰車和防空飛彈給台灣，價值超過20億美元。中華民國國防部今天上午證實，已向美方提出M1A2戰車「發價書需求信函」，美方正進行相關審查程序。

中國外交部今天舉行例行記者會，根據澎湃新聞，發言人耿爽面對媒體詢問美國對台軍售案表示，中方看到有關報導，對美方有關動向表示嚴重關切，中方堅決反對美售台武器立場是一貫的、明確的。

耿爽指出，中方敦促美方充分認識售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美「三個聯合公報」有關規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係與台海和平穩定。

針對美方擬大規模軍售台灣，總統蔡英文今天表示，台灣會持續強化自衛的能力，並作為區域和平穩定的貢獻者，相信經過這段時間努力，國際間對台灣的重視及支持都持續增強。（編輯：）1080606

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