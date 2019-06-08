高雄三山分會成立 王金平動向外界猜不透

（中央社記者程啟峰高雄8日電）前立法院長王金平宣布退出國民黨總統初選後，今天出席「王金平之友會高雄三山分會」成立大會致詞拋出「說不定還有延長賽」，但他未表態下一步動向，令外界猜不透。

成立大會上午在高雄市岡山區海中鮮婚宴會館舉行，來自高雄鳳山、岡山、旗山「三山」地區上千人湧進熱情相挺，為王金平加油，「王金平加油、凍蒜」聲此起彼落，場面熱烈。

包括無黨團結聯盟主席林炳坤、立法委員黃昭順、高雄市議長許崑源、副議長陸淑美、前立委許舒博、侯彩鳳、林國正及多名高市議員及高雄市農會理事長蕭漢俊等到場相挺，展現王金平基層實力。

王金平說，今天起大家都變成王金平之友會大家庭成員，在場好多人44年前他開始選舉時幫他助選，如今年事都已高，感謝鄉親44年來對他的支持。他細數在立法院40年為國家做許多事，包括立法院長17年任內通過數千法案，沒有功勞也有苦勞。

王金平強調，宣布不參加國民黨總統初選是要走入基層，聆聽大家心聲，整合各方力量，幫助國民黨翻轉台灣，政黨輪替。現在國民黨總統初選，黨內不團結，互相打來打去跟民進黨一樣，未來國、民兩黨會變怎樣，大家還不知道，只能靜觀其變。

他表示，比賽要看結果，就像棒球賽要打到9局後才知輸贏，說不定還會有延長賽。現在要推出怎樣的選手，國民黨要想清楚，不是民調最高就最強，但這不代表他要當第三者，他還是要繼續關心國家。

王金平話鋒一轉引用日治時期台灣民族運動者蔣渭水的話「同胞要團結，團結就會有力量」，呼籲大家團結。

他說，國會現因民進黨占多數席次，許多法案都以人數「碾壓、強硬表決通過」，導致社會衝突、人民對立，如一例一休法案通過後造成政府、人民和資方三輸，未來如要重新修法一定要讓國民黨在國會占多數，否則死路一條。

王金平致詞時，與會許崑源等政壇人士都上台站在王金平旁邊，並同台高喊「王金平加油、王金平凍蒜」。

許崑源受訪說，他當多屆市議員，欠王金平很多情，王金平有如他的大哥，因此他今天不能不來。面對國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜是他的朋友，但現在還不到他選擇的時候。

林炳坤受訪表示，未來無論王金平動向為何，他都必跟隨到底，力挺到底。

蕭漢俊受訪指現場滿座爆棚達約1300人，都是自動自發來力挺王金平，但王金平動向未明，他不便多言。

面對媒體追問下一步動向，王金平未正面回應，他強調現在一切還是以黨為依歸，他會繼續勤走基層，傾聽民意，促進國民黨團結。（編輯：翁翠萍）1080608