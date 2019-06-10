因應豪雨威脅 政院要求各部會做好防災準備

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）因應可能的豪雨衝擊，行政院災害防救辦公室今天邀集各相關部會召開情資研判會議，要求部會做好防災準備，也呼籲民眾注意天氣警特報訊息，如非必要，避免前往山區、河邊活動。

行政院發布新聞稿表示，11日起受梅雨鋒面與西南氣流影響，全台可能面臨豪雨以上等級的雨勢，行政院長蘇貞昌為此指示行政院災害防救辦公室邀集內政部、經濟部、交通部、農委會、國家災害防救科技中心等相關部會，在中央氣象局召開情資研判會議。

災防辦表示，中央氣象局須持續監控劇烈天氣動態，並與各防災單位保持密切聯繫。中央及地方各級政府應隨時注意豪大雨特報及監控雨量，提早整備。

災防辦指出，由於今年東部多起小規模地震已使山區土石鬆動，因強降雨引致土坡災害風險大為提高，各中央及地方政府務必提高警覺，針對高災害潛勢區落實預防性整備作為，並對弱勢族群預先加強準備。

此外，災防辦表示，會中請經濟部、內政部、交通部等部會與各地方政府掌握水利設施、河川疏浚、都市下水道清疏及公路工程整治進度。針對易淹水致災地區，預先規劃搶修人員裝備及抽水機；同時，針對易致災公路段與各項交通運輸工具預做規劃及備援疏運方案。

災防辦表示，為嚴防強陣風可能造成的災情，對於市區招牌及施工中的鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固。由於強降雨預警時間短且致災快速，中央及地方政府應適時調整彈性啟動應變機制，掌握即時災情資訊、落實通報。

同時，災防辦強調，鋒面及西南氣流影響期間恐帶來雷擊、強風或瞬間大雨，呼籲民眾上下班期間或進行戶外活動時，隨時注意天氣警特報訊息；如非必要，應避免前往山區、河邊活動，並配合做好各項防災準備。（編輯：郭萍英）1080610