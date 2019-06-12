柯文哲再提兩岸一家親 國台辦表示讚賞

香港近來爆發「反送中」大遊行，國台辦發言人安峰山12日堅稱北京對香港的「一國兩制」獲得了舉世矚目的成功。他表示，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況。中央社記者陳家倫北京攝 108年6月12日

（中央社記者陳家倫北京12日電）台北市長柯文哲日前重申「兩岸一家親」與「五個互相」，中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山今天回應，柯文哲積極正面看待兩岸關係，大陸表示讚賞。

柯文哲日前接受電視專訪時表示，台北上海城市論壇行之有年，今年沒道理不辦，他的態度是秉持互信與「兩岸一家親」精神進行兩岸交流以增加善意，並重申「五個互相」。有媒體今天在國台辦例行記者會上詢問大陸的看法。

安峰山表示，大陸注意到了有關報導。柯文哲積極正面的看待兩岸關係，主張「兩岸一家親」，在既有政治基礎上，繼續推動兩岸關係發展，共同追求兩岸人民更為美好的未來。對此，「我們表示讚賞」。

安峰山宣稱，兩岸同屬一個中國，兩岸民眾是一家人，兩岸的事是兩岸民眾的「家裡事」。只要是對兩岸關係的性質有正確認知，秉持「兩岸一家親」理念，兩岸關係就能改善發展，台灣民眾的福祉就能得到改善和保障。

他最後說，關於今年「上海台北城市論壇」的有關安排，由上海市和台北市來進行溝通。（編輯：張淑伶）1080612